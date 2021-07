Boris Kollár má veľmi rozvetvenú rodinu. Hoci je oficiálne slobodný, priznáva sa k 11 deťom. Tie mu porodilo celkovo 10 matiek. O všetky mamy svojich detí a aj potomkov sa náležite stará a žijú si doslova ako v bavlnke. Len s jedinou ženou má však šéf parlamentu dve deti. Je to bývalá playmate Andrea Heringhová (40). Práve s ňou má desaťročnú dcéru Saru Zoe a synčeka Borisa. Modelka je pritom matkou troch detí. Syna Nicka má s bývalým manželom Gabrielom Heringhom.

Kollár s Heringhovou tvorili pár veľmi dlho a často sa ukazovali aj na verejnosti. Miestami to vyzeralo, že práve s Andreou to predseda strany Sme rodina myslí najvážnejšie. Dokonca postavil vilu na Kolibe, kde mal bývať spolu s Heringhovou, prípadne, ak by nevyšla spoločná domácnosť, bývala by blízko jeho domu.

Kollár bude mať poriadne nabité leto. Ako totiž povedal, na dovolenku plánuje postupne zobrať všetky svoje deti. Ako prvú "vyvenčil" Andreu Heringhovú, ich dve deti Saru Zoe a Boriska, svoju mamu a dcéru Ester. Zdroj: ARCHÍV

Heringhová pred štyrmi dňami zavesila na svoj profil na sociálnej sieti fotografiu z ostrova Capri v Taliansku. Svojim fanúšikom odfotila krásnu scenériu osamotených skál v Tyrrhenskom mori, ktoré ostrov obmýva. Dovolenku trávila aj so svojou dcérou Sarou Zoe a zrejme aj so synom Borisa Kollára Borisom. Hoci na fotkách neukázala presne s kým pobyt trávi, denník Plus JEDEN DEŇ zistil, že v tom istom čase ako bola na Capri, sa na rovnaké miesto vybral aj Kollár. „Pred pár dňami sa vrátil z ostrova Capri. V utorok už bol totiž na koaličnej rade,” povedal zdroj, ktorý chce však zostať v anonymite. Dovolenku exkluzívne pre náš denník potvrdil aj samotný šéf parlamentu. „Bol som tam s rodinou. Nielen s Andreou, Sárkou a Borkom, ale aj s mojou mamou a s dcérou Ester. Bola to klasická rodinná dovolenka,” povedal. Ako ďalej povedal, na Capri chodí rád a nebol tam prvý raz. „V Neapole mám priateľov Slovákov, ktorí tam žijú, takže chodím k nim,” upresnil.

V čase pandémie sú však v zahraničí rôzne protipandemické opatrenia, ktoré môžu dovolenku znepríjemniť. V Taliansku turistov príliš veľké obmedzenia nečakajú, čo potvrdil aj Kollár. „Musíte mať QR kód, ktorý vám na letisku načítajú. Ukázal som ho a žiadne ďalšie kontroly už neboli,” poznamenal Kollár. Predseda parlamentu doplnil, že má obe dávky očkovania, takže jeho návšteva zahraničia bola bezproblémová.

Viacerým však môže vŕtať hlavou či spoločná dovolenka s Andreou Heringhovou nie je predzvesťou veľkého návratu Borisa Kollára k tejto žene. „Nejde o žiadny návrat k Andrei. Máme dobrý korektný vzťah. Rovnako pôjdem na dovolenku aj s ostatnými deťmi,” uzatvoril Kollár.

Čo je doma, to sa počíta. Tak znie začiatok výzvy ministra práce sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka na svojom profile na sociálnej sieti. Vyzdvihol prechádzky po Slovensku, ktoré patria k jeho najobľúbenejším.

„Počas pandémie môže dovolenka na Slovensku navyše ochrániť aj ľudské osudy,“ píše Krajniak. Jeho slová si k srdcu Kollár zrejme nevzal. Dovolenku totiž strávil v Taliansku. Hoci je známy tým, že podporuje cestovný ruch a sám vlastní lyžiarske stredisko na Donovaloch, neodolal vôni mora. To, či sa vybrali na rekreáciu mimo našej krajiny sa nám zistiť nepodarilo. Členovia strany sa na sociálnych sieťach žiadnymi exotickými zábermi neprezentujú. Spomínaný Milan Krajniak sa však pravidelne pochváli fotografiami z potuliek po Slovensku. Náš cestovný ruch minimálne minister tento rok podporuje.

