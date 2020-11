Vynovená autobusová stanica, legendárna Stará tržnica či samotné historické centrum Bratislavy. Všetky tieto lokality sú v pešej dostupnosti od miesta, kde má Pellegriniho strana Hlas svoju novú centrálu. Tá sa nachádza na Lazaretskej ulici, ktorá jednoznačne patrí medzi tie „vychytenejšie“ v hlavnom meste.

Odídenci od Roberta Fica si však paradoxne zvolili takmer identickú lokalitu ako mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko. Tá sídli o pár metrov ďalej na Grösslingovej ulici. O tom, akého exkluzívneho nového suseda má, podpredseda PS Michal Truban ani len netušil. „Ja som ani nevedel, že tam majú centrálu,”odpovedal nám zaskočene. A či by s politikmi okolo Petra Pellegriniho šiel na kávu, keď to k sebe majú tak blízko? „Sú našimi politickými súpermi, tak s nimi by som na kávičku asi nevybehol,”zasmial sa Truban.

Hlas si v centre Bratislavy prenajíma dovedna 750 štvorcových metrov a strana si podľa našich informácií priestory prenajala len nedávno. „V budove má kancelárie vedenie strany, je tu priestor pre členov, sekretariát a tlačové oddelenie. Na prízemí sú priestory na konferencie a tiež zázemie pre médiá. Za nájom, služby a parkovanie bude strana platiť mesačne 12 120 eur s DPH,”povedala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Ako nám však prezradila, k finálnemu rozhodnutiu o prenájme viedla dlhá cesta. „Budovu vhodnú pre sídlo strany sme hľadali niekoľko mesiacov, v užšom výbere bolo okolo 10 budov, obhliadka bola reálne približne na piatich miestach,”dodala Macíková. Ak sa vám zdá prenájom predražený, v tejto lokalite stojí trojizbový byt podľa inzerátov viac než 300-tisíc eur.

Hlas a Progresívne Slovensko však nie sú jediné politické strany, ktoré sa zabývali v užšom centre Bratislavy na luxusných adresách. Na neďalekom Šafárikovom námestí je totiž už dlhé roky centrála SNS. Na Leškovej ulici, ktorá susedí s Úradom vlády, pre zmenu sídli strana Sme rodina, no a rovnako lukratívnu adresu má aj vládne OĽaNO. To sídli na známej Zámockej ulici.

Čo sa politikov Hlasu týka, oproti centrále Smeru, ktorá sídli v bratislavskom Ružinove na Súmračnej ulici, si bývalí členovia kedysi najsilnejšej strany jednoznačne polepšili.

