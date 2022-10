Otec strelca zo Zámockej ulice Juraj Krajčík (56) starší neprestáva prekvapovať. Stále je presvedčený, že jeho syn bol len obeťou, hoci Juraj Krajčík († 19) mladší po tragédii podľa vyšetrovateľov napísal doma rozlúčkový list, zobral druhú otcovu zbraň a po návrate do ulíc sa zúčastnil nechutnej komunikácie na internete, v ktorej sa k činu priznal.

Krajčík st. od mrazivého činu jeho syna predstúpil pred médiá a verejnosť iba raz, keď prehovoril v internetovom rádiu Mariana Kotlebu (45), ktorý je právoplatne odsúdený za prejav sympatie k nacistickej ideológii. Napriek faktom a dôkazom voči Krajčíkovi mladšiemu, ktorý chcel okrem LGTBI komunity namieriť svoju nenávisť aj voči Židom, ho jeho otec obhajoval po celý čas rozhovoru. „Nikomu nikdy neublížil, ani facku nedal,” povedal v rádiu.

Jeho postoj nezmenil ani strelcov 65-stranový manifest, či verejné priznanie na sociálnej sieti. „Bude to vykonané,“ napísal jeho syn v deň vrážd. Po ich spáchaní sa vrátil domov, napísal rozlúčkový list a zobral si druhú otcovu zbraň. Potom už fungoval iba na anonymných fórach, kde dokonca zverejňoval fotky. „Kiež by som mohol viac, nemám takmer žiadnu muníciu. Kiežby som mohol ísť vyššie, ale čo už. Chcel som zabiť premiéra, ale nemal som šťastie,“ posťažoval sa Krajčík ml. na 4chane. V hlbokej noci sa na výzvu v diskusii odfotil s teniskou na hlave a onedlho napísal: „Čoskoro trochu olova.“ Ráno bol nájdený mŕtvy a podľa vyšetrovateľov spáchal samovraždu.

Ako sme už písali, rodičia strelca napriek všetkým dôkazom verziu o samovražde ich syna spochybňujú. „Včera by mal náš pokladík stužkovú, na ktorú sa nesmierne tešil,“ napísal Krajčík st. na sociálnej sieti cez víkend. V rádiu práve to uvádzal ako dôvod, prečo neverí samovražde. Onedlho bol status zmazaný.

Sociálna sieť je v každom prípade jediná forma, ktorou rodina strelca akokoľvek komunikuje so svetom. Podľa exkluzívnych informácií a fotografií denníka Plus JEDEN DEŇ sa totiž snažia od tragédie čo najviac ukrývať pred svetom. Nám sa manželov Krajčíkovcov spoločne s mladšou dcérou podarilo prichytiť koncom minulého týždňa v Bratislave pred ich domom. Prišli autom, vybrali zopár cestovných tašiek a okamžite sa ukryli v dome.

Naša redakcia však disponuje aj informáciami, že nádejný politik Harabinovej Vlasti vlastní niekoľko nehnuteľností vo svojom rodisku v Partizánskom a jeho okolí. Podľa katasterportal.sk vlastní bytovú budovu (dom) o rozlohe 112 m², nebytovú budovu o rozlohe 91 m² a trávnatý porast vo veľkosti 3 693 m² pri neďalekej dedine od rodiska. Počas minulého piatka sme danú lokalitu skontrolovali, a v jej blízkosti sme skutočne zazreli nakrátko auto patriace Krajčíkovi. Pomerne rýchlo letelo smerom do lesa, kde je zákaz vjazdu pre tých, ktorí nemajú v danej lokalite domy. Ak sedel v aute on, tak sa utekal skryť do domu, ktorý má práve v tomto lese podľa zbgis.sk 112 m² s vedľajšou budovou 91 m². V každom prípade, podľa katasterportal.sk, môže byť jeho útočisko aj Partizánske, kde vlastní ďalšie nehnuteľnosti.

