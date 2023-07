Spája ich politika, kauzy a zdá sa, že najnovšie aj súkromie. Denník Plus JEDEN DEŇ získal exkluzívne zábery zo svadby prominentného právnika Mareka Paru (44) v Česku.

Svadbu si nedali ujsť viacerí poprední predstavitelia Smeru, ani kontroverzné osobnosti prepojené na slovenskú politiku. O prekvapenie sa postaral aj expremiér Robert Fico, ktorý na sobáš nezobral manželku, ale prišiel po boku mladej sexi brunetky.

Po 7 rokoch vzťahu sme sa rozhodli, že rok po zásnubách sa zosobášime a založíme rodinu uviedol advokát Marek Para pre Plus JEDEN DEŇ

Vzali sa tam, kde mali prvé rande

Para začal cez víkend novú etapu svojho života, keďže sa rozhodol oženiť. „Moja manželka Alexandra sa venuje advokácii, prevažne obchodnému a občianskemu právu. Po 7 rokoch vzťahu sme sa rozhodli, že rok po zásnubách sa zosobášime a založíme rodinu,” prezradil nášmu denníku čerstvý ženáč.

Ich svadba sa konala v luxusnom zámockom areáli päťhviezdičkového hotela Chateau Mcely, východne od Prahy. „Základná izba u nás stojí 5- až 6-tisíc českých korún za noc. Závisí to aj od mesiaca, toto je konkrétne cena pre september,” dozvedeli sme sa od zamestnankyne hotela. V prepočte to tak vychádza takmer 250 eur za noc. Obchodný riaditeľ hotela doplnil, že svadba pre 50 hostí, akú mal aj Para, by aj s ubytovaním stála hrubým odhadom približne 1 milión českých korún, teda 40- až 50-tisíc eur.

Celý obrad sa konal v češtine a pozvaní svadobčania prichádzali na miesto už v piatok 21. júla. A hostia to boli veru prominentní! Na Parovej svadbe totiž nechýbali šéf Smeru Robert Fico, exminister vnútra za Smer Robert Kaliňák, bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, známi nitrianski podnikatelia Miroslav a Norbert Bödörovci či poslanec parlamentu za Sme rodina Martin Borguľa.

Kto je sexi brunetka po boku Fica

Mnohí svadobčania prišli aj s partnerkami. Kým po boku Kaliňáka bola jeho manželka, Ficovi robila garde mladá atraktívna bruneta, partnerka Katarína Szalayová.

Okrem elitných smerákov bol na svadbe prítomný aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý v septembrových parlamentných voľbách kandiduje za Smer z lukratívneho 9. miesta.

Prečítajte si tiež: