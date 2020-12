Čo sa to deje s premiérom? To je v poslednom čase otázka, ktorú si kladú tisíce ľudí. Inokedy nezameniteľný a najmä výrazný premiér za posledné dni stíchol. Či za to môže kritika verejnosti i samotnej prezidentky, alebo iné neblahé faktory, nevieme. Od návratu z Bruselu napísal len niekoľko viet na sociálnej sieti a do včerajšieho rokovania vlády sa len raz vyjadril k možnému lockdownu.

V posledných dňoch sa dokonca stránil aj tlačoviek. Na pondelňajšej po rokovaní vlády ho zastupovali minister zdravotníctva Marek Krajčí, minister hospodárstva Richard Sulík a podpredseda vlády Štefan Holý a neukázal sa ani na včerajšej tlačovke o sprísnených opatreniach počas vianočných sviatkov. Na Úrad vlády prišiel až po nej a novinárom venoval pár slov.

V utorok premiér prijal pozvanie na účasť v panelovej diskusii k plánu obnovy. Tá sa konala na ministerstve financií a Matovič sa na nej zdržal približne dve hodiny. Počas krátkeho brífingu s ministrom financií Eduardom Hegerom po diskusii bol tiež mimoriadne tichý. Pár slovami pochválil prácu ministrov hnutia OĽaNO, no inak sa držal bokom.

Mimo domova mal zrejme ešte ďalšie povinnosti. Do Trnavy totiž dorazil až krátko pred 21. hodinou. Viezol sa v opancierovanom vozidle a ďalšie ho nasledovalo. Z limuzíny vystúpil najskôr ochrankár, ktorý sedel vedľa vodiča, a odomkol bránu pred domom aj dvere na dome. Medzitým vystúpil aj druhý ochrankár a otvoril premiérovi dvere na aute. Zrýchleným krokom sa odobrali k domu a ochrankári následne odišli.

V prednej časti príbytku sa pred príchodom Matoviča nesvietilo, môžeme tak hádať, či sa jeho rodina uchýlila do zadnej časti, alebo sa v nej vôbec nenachádzala. Faktom však je, že noc pred stredajším rokovaním vlády strávil premiér doma.

Viacero zdrojov nám pritom v posledných dňoch potvrdilo, že predseda vlády sa už dlhšie zdržiava mimo svojho trnavského domu. Niektoré dokonca tvrdili, že prespáva na slovenskej ambasáde vo Viedni. To, že Matovič sa nezdržiava doma, sa hovorí aj medzi jeho rodnými Trnavčanmi.

S otázkou sme oslovili aj Úrad vlády, ten nás však odkázal na samotného premiéra. Matovič na naše otázky do uzávierky neodpovedal. Odpoveď sme nedostali ani od šéfa poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša.

