Jankovská opustila brány nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne v stredu poobede. S dvoma plastovými taškami ju poobede pred dverami čakal jej advokát Peter Erdös. Ten ju musel podopierať. Ex štátna tajomníčka nastúpila do auta a zdá sa, že nateraz si môže užiť výhľad bez mreží a rodinu. Prvú noc po opustení cely strávila v byte v centre hlavného mesta, kde žijú aj jej dvaja synovia, na ktorých je nehnuteľnosť aj napísaná. „Je to adresa, ktorú musela udať, kde sa bude zdržiavať,“ spresnil jej advokát. Ako už bolo medializované, bývalý manžel Tibor Jankovský zaplatil sa svoju ex mastnú kauciu 100-tisíc eur. „Peňažná záruka bola zložená a bude na účte súdu až do právoplatného skončenia trestnej veci Búrka a Víchrica,“ povedal Erdös.

Deň po prepustení si to Jankovská namierila spoločne s advokátom do Justičného paláca, kde jej bol nainštalovaný monitorovací náramok. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Po noci strávenej v bratislavskom byte sa ráno po deviatej Jankovská hlásila v budove Okresného súdu Bratislava I. Práve tu je bol nasadený monitorovací náramok. Do Justičného paláca s ňou prišiel aj jej advokát. Na súde sa zdržali necelú polhodinu. Oproti včerajšiemu dňu už Jankovská zvládla chôdzu bez opory. Čo ju čaká už dnes, priblížil jej advokát. „V piatok navštívi svojho všeobecného lekára s cieľom komplexných vyšetrení. V najbližších dňoch bude musieť určite navštíviť aj psychiatra. Na základe toho bude následne posúdená a stanovená ďalšia forma jej liečby. Prioritne sa musí riešiť jej zdravotný stav. Ten je naďalej vážny,“ ozrejmil právny zástupca obvinenej.

