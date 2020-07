Dlhé hnedo-blonďavé vlasy, lesklý rúž a nenápadné mihalnice. Takto by Janu Cigánikovú dnes spoznal len málokto. Pravdou však ostáva, že ešte pred ôsmimi rokmi tak vyzerala. „Najväčšou zmenou, keď som vstúpila do politiky, bolo, že som sa musela prefarbiť. Dvojfarebné vlasy vtedy boli príliš výstredné,“ zasmiala sa sympatická poslankyňa. Dodala, že nedávno si pozerala svoje staré fotky a z toho, ako veľmi sa zmenila, sa nestačila čudovať.

Ako každá moderná žena, aj Cigániková sa o seba príkladne stará. Ako sama tvrdí, kozmetička a kaderníčka sú u nej nutnosťou. Za svoj najlepší „zlepšovací“ trik označila 3D mihalnice, ktoré nosí pravidelne. „Tie moje sú svetlé, takže nie sú až také nápadné. Navyše, ušetrí mi to čas aj pri maľovaní,“ odkázala nám.

Poslankyňa však ostáva otvorená aj voči iným výdobytkom súčasnosti a vyskúšala už aj kadejaké vylepšenia. „Asi pred siedmimi rokmi som si dala napichať pery. Skúsila som to len raz a mala som pery ako kačka, po pol roku mi to, našťastie, vyprchalo,“ priznala sa. Vylepšenia však nekritizuje, naopak, tvrdí, že výdobytky dneška treba využívať, no s mierou. Samotná poslankyňa na boj proti vráskam využíva okrem kozmetiky aj ich vyplnenie kyselinou hyalurónovou.

Ženám odkazuje, že by sa mali správať tak, aby sa cítili krásne. Či už pomocou rôznych vylepšení, kozmetiky, alebo prirodzenej krásy.

