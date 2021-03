Predsedníčka mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Irena Bihariová (40) bojuje za výmenu premiéra. Minulý týždeň preto predstavila internetovú iniciatívu. V rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ prezradila, čo si myslí o Igorovi Matovičovi aj názor na to, ako sa skončí koaličná kríza.

Už takmer týždeň funguje iniciatíva stacilo.uz – čo bolo poslednou kvapkou, ktorá rozhodla o jej spustení?

- Bolo ich niekoľko. Pre mňa osobne bolo najviac iritujúce to, že premiér ohlásil podávanie vakcín Sputnik V. Vedel pritom, že jej bezpečnosť ani účinnosť v tom čase nemohli overiť Európska lieková agentúra (EMA) ani Štátny ústav na kontrolu liečiv. Neuveriteľné pre mňa bolo aj to, že vidinu vlastnej popularity a snahu upútať pozornosť postavil pred bezpečnosť a zdravie ľudí. Urobil to aj proti vôli koaličných partnerov a vakcínu predstavil okázalým divadlom na letisku v Košiciach.

Je podľa vás problém v tom, že ide o ruskú vakcínu, alebo vidíte problém inde?

- Je irelevantné, z akej krajiny pochádza. Dôležité je, že premiér chce očkovať vakcínou, ktorá nie je validovaná ako bezpečná a účinná. Nemôže predsa vystaviť vlastných občanov rizikám.

Počas piatich dní podporilo vašu iniciatívu viac ako 27-tisíc ľudí. Akú podporu ste čakali?

- Nemali sme jasnú predstavu. No ak sa odvíjame od predvolebnej ankety pána premiéra, zapojilo sa do nej približne 66-tisíc ľudí. Podotýkam, že jeho anketa bola podporená masívnou kampaňou, ktorú my nemáme. Z toho hľadiska je 27-tisíc ľudí za necelý týždeň obrovské číslo. Zároveň je to číslo smutné.

Prečo?

- Ak sa ľudia vedia tak rýchlo stotožniť s myšlienkou výmeny premiéra, sebareflexia na jeho strane je skutočne potrebná. Koniec koncov, nie je to len tých 27-tisíc ľudí, ale aj koaliční partneri alebo pani prezidentka.

Pokúšali ste sa pred spustením iniciatívy komunikovať so stranami SaS a Za ľudí?

- Už pred vznikom iniciatívy sme vnímali, že pani Remišová aj pán Sulík sú v zmierlivom móde, keď boli ochotní nad viacerými prešľapmi zo strany premiéra zavrieť oči. Vedeli sme, že v takej situácii nemá zmysel prísť za nimi a oslovovať ich z mimoparlamentnej pozície. Vedeli sme, že by nás odmietli. Preto sme sa snažili našu iniciatívu smerovať skôr k ľuďom než k politikom, aby občania povedali, či chcú zmenu.

Prekvapil vás vývoj udalostí z minulého týždňa?

