Podľa zistení Aktuality.sk, Ficova priateľka pracuje aktuálne ako koncipientka v advokátskej kancelárii Roberta Kaliňáka KALLAN Legal, s. r. o. Vyplýva to z profilu Szalayovej na stránke Slovenskej advokátskej komory. Ešte do polovice apríla pôsobila ako čakateľka na post prokurátorky, ktorý napokon sama dobrovoľne opustila.

Podľa informácií Aktuality.sk Szalayová nastúpila do advokátskej firmy exministra vnútra približne dva mesiace po tom, ako skončila na prokuratúre. Potvrdil to aj Kaliňák. „Politika ju pripravila o prácu, tak som si nenechal ujsť jeden právnicky talent,“ uviedol Kaliňák pre Aktuality.sk.

Katarína Szalayová toho času ešte ako čakateľka na prokuratúre urobila testy vo výberovom konaní na 95 bodov zo 100. Skončila tak ako siedma najúspešnejšia z 375 uchádzačov.

Denník N upozornil na to, že Szalayová užíva majetok nad rámec svojich oficiálnych príjmov. Jazdila na novom Volkswagene Arteon, ktorého cena je zhruba 50-tisíc eur, a podobne ako Robert Fico, prespávala v kaštieli vo Vinosadoch. Zároveň v tom čase expremiér aj Szalayová prespávali v hoteli Double Tree by Hilton. V garáži mali aj privátne parkovacie miesto. V Hiltone aj na odchode z Vinosadov ich odfotografoval týždenník Plus 7 dní .

Po medializovaných informáciách, že Katarína Szalayová je zamestnaná v advokátskej kancelárii exministra vnútra, sme sa Roberta Kaliňáka pýtali na to, či si Szalayovú vybral na odporúčanie šéfa Smeru Fica, alebo sám. „Skôr to bolo naopak. Vnímam to, že v predprokurátorských skúškach, čo prokurátorskí čakatelia musia absolvovať pred prokurátorskými skúškami, mala najlepšie výsledky. Keď som si všimol, že politika ju pripravila o prácu, tak som si silný právnický talent nechcel nechať ujsť. Tak som sa začal pýtať, či by sme jej mohli ponúknuť prácu,“ uviedol pre náš denník Kaliňák. „Som veľmi rád, že ju máme ako nového, kvalitného člena nášho tímu,“ dodal ďalej.

Zaujímalo nás aj to, koľko zarába Szalayová v advokátskej kancelárii Kaliňáka. „Zarába toľko, čo u nás zarábajú koncipienti,“ reagoval na našu otázku exminister vnútra. Odvolával sa na to, že mzda zamestnanca spadá do kategórie osobných údajov. Tiež sme sa Kaliňáka pýtali, či rátal s tým, že prijatie Szalayovej vyvolá záujem médií. ODPOVEĎ KALINÁKA SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

