Europoslankyňa Nicholsonová HĽADÁ POSILU do svojho tímu: Víťaz dostane TIETO PRACHY!

Bývalá saskárka Lucia Ďuriš Nicholsonová už druhý rok v Bruseli vykonáva funkciu poslankyne Europarlamentu. Roboty má však evidentne vyše hlavy a preto sa rozhodla, že si nájde posilu. A to priamo cez svoj profil na sociálnej sieti. Konkrétne ide o šesťmesačnú stáž a v príspevku uviedla aj požiadavky na kandidátov.

Vyzerá to tak, že uchádzači o prácu by mali byť šikovní vo viacerých oblastiach. Europoslankyňa uviedla, že kandidát má dobre vedieť nielen po slovensky, ale aj anglicky. Tiež by mal byť kreatívny, mať kritické myslenie, ako aj stotožnenie s témami europoslankyne. Požaduje počítačové zručnosti a aj ochotu pracovať pod tlakom. A čo je v tejto ponuke najdôležitejšie, uchádzač o stáž bude musieť byť počas výkonu práce priamo v Bruseli.

Ak bude niekto všetkým týmto podmienkam vyhovovať, ostáva už len jediné a síce dohodnúť sa na plate. Ponuka od europoslankyne je v skutku štedrá na slovenské pomery, avšak v Bruseli z nej ledva vyžijete. Ako Lucia sama prezradila, kreatívny stážista v jej tíme bude mať plat tisíc eur v hrubom.

Táto suma zdvihla zo stoličky viacerých potenciálnych uchádzačov, ktorí okamžite pod príspevkom začali písať nahnevané správy. Nicholsonovej sa pýtali, či sa dá z danej sumy vyžiť v hlavnom meste Belgicka.