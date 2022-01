Bývalá saskárka Lucia Ďuriš Nicholsonová zmenila pred pár rokmi od základov svoj život. Dôvodom bolo jej zvolenie do europarlamentu v roku 2019, po ktorom dnes trávi prevažnú časť roka v Bruseli, kde si od začiatku prenajíma dom v odľahlejšej a tichšej časti mesta. „Mne sa na tej časti páči to, že je to lokalita pre strednú triedu, ale zasadili tam aj sociálne bývania pre ľudí, ktoré sú architektonicky veľmi pekne urobené na štýl štvrte. Tým je tu premiešaná stredná vrstva s ľuďmi, ktorí sú odkázaní na sociálne bývanie,“ hovorí.

Poznamenala, že odkedy sa do Bruselu presťahovala, nezažila ani jeden prejav agresivity, či už v hromadnej doprave, alebo na ulici. Pobyt v hlavnom meste Belgicka vyhovuje nielen ľuďom, ale aj zvieratám. Ako nám totiž prezradila, v ich štvrti je veľa mačiek, no ani jedna z nich nie je túlavá. Aj Nicholsonová má doma kocúra Leona.

Europoslankyni však nerobí v zahraničí spoločnosť len on. Má tri deti, z toho najstarší syn Dominik žije striedavo v Bratislave a v Ostrave, kde študuje na vysokej škole. Trinásťročná Lilly a 5-ročný Jakub žijú s europoslankyňou v Bruseli. Obe deti navštevujú Európsku školu v Bruseli, učia sa reči a spoznávajú iné kultúry. „Som veľmi multikultúrne založený človek, veľmi európsky, preto sa mi Brusel veľmi páči. Myslím si, že štúdium na európskej škole s jazykmi a s rozličnými kultúrami 27 členských štátov deti obohacuje a dáva im veľa aj do budúcnosti,“ hovorí Nicholsonová.

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová v štýlovom oblečení. Obľúbená pokrývka hlavy nemôže chýbať. Zdroj: facebook/Lucia Ďuriš Nicholsonová

Aký je život s najmladším synom v zahraničí? „Päťročný Jakubko je naše slniečko,“ hovorí Nicholsonová s tým, že sa s ním nikdy nenudí. „Je náročný na pozornosť, ale zároveň má v sebe neuveriteľný humor a zabáva nás od rána do večera,“ zdôverila sa. Jakubka vozí do školy a vyberá Nicholsonovej manžel Peter. „Keby som nemala takého manžela, akého mám, ktorého považujem za veľký dar v živote, tak by som to asi nezvládala. Môj manžel je našťastie muž, ktorý má veľmi zrelo vybudované sebavedomie, takže nemá pocit menejcennosti alebo komplexy, keď sa spolu so mnou výrazne stará o deti a spolu so mnou zabezpečuje rodičovské povinnosti aj chod domácnosti,“ hovorí.

