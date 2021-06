Europoslancom ste už dva roky, koalícia PS/SPOLU vyhrala voľby do europarlamentu a stali ste sa europoslancom za stranu SPOLU. V parlamentných voľbách sa však táto koalícia tesne nedostala do parlamentu. Čo sa stalo so SPOLU?

Po týchto neúspešných voľbách bolo zvolené nové vedenie na čele s Jurajom Hipšom, učiteľom, ktorý žije na zaježovských lazoch na strednom Slovensku. Pokračujeme ďalej, pretože cítime dopyt ľudí po konštruktívnej a odbornej alternatíve v slovenskej politike. Strana SPOLU chce meniť Slovensko na modernú európsku krajinu, chceme riešiť zanedbávané školstvo, zdravotníctvo, spravodlivosť a zelené témy, ktoré čoraz viac hýbu i európskou politikou.

Nie ste na lazoch odtrhnutí od spoločenského diania?

Máme kanceláriu v Bratislave. Stretnutia na Zaježovej, kde Juraj Hipš postavil vzdelávacie centrum s ekologickým zameraním, nám len pomáhajú lepšie vnímať problémy ľudí na Slovensku. Náš predseda Juraj Hipš pravidelne dochádza do Bratislavy a pri cestovaní zo Zvolena si naplno užíva služby našich železníc, ktorých časté meškanie a nulové služby na tejto trase sú už legendárne. Na túto cestu vlakom preto pozval aj ministra dopravy Doležala a spoločne si ju absolvovali. Všetci by sme u nás chceli ekologickejšiu dopravu z európskeho plánu obnovy. Nepodarí sa to bez toho, aby sa slovenské železnice stali moderné a spoľahlivé.

Čiže sa zameriavate na vidieckych voličov?

Toto delenie na mestských a vidieckych ľudí nemám rád. Kvalitné školstvo, zdravé životné prostredie, fungujúcu spravodlivosť a dostupné a spoľahlivé zdravotníctvo predsa potrebujeme všetci bez ohľadu na to, kde bývame. A roky vidíme, že znečistenie prírody nám môže poškodzovať zdravie v Bratislave pod Istrochemom ako aj na vidieku v Strážskom.

Vladimír Bilčík s Miroslavom Kollárom Zdroj: Archív

Nedávno do strany SPOLU vstúpil poslanec a primátor Hlohovca Miroslav Kollár a lprimárka Andrea Letanovská, ktorí pôsobili v Za ľudí. Budete teraz zbierať odídencov zo strany Za ľudí?

V slovenskej politike je stále množstvo schopných a slušných ľudí. Máme záujem o každého, kto sa stotožní s našou víziou moderného, európskeho Slovenska a dokáže k nej aj aktívne prispieť. Vďaka Mirovi Kollárovi sme opäť získali možnosť presadzovať našu víziu aj v slovenskom parlamente.

V posledných prieskumoch sa zdvihli aj vaše preferencie, hoci stále sa pohybujú len okolo 1,5%. Ako sa vám podarilo prilákať nových ľudí s tak nízkymi percentami?

Som rád, že noví ľudia k nám idú nie z vypočítavosti ale vďaka našej vízii a kvalitnému tímu. Preferencie teraz nie sú podstatné, dôležitejšie je, že aj napriek nim sa v SPOLU zbiera veľký ľudský potenciál. Silu nám dáva aj chýbajúca riadna parlamentná opozícia, lebo hlasosmer aj pravicoví extrémisti pre mnohých ľudí nie sú alternatívou.

Potrebuje Slovensko ďalšiu stranu? Nemali by ste sa skôr spájať?

Slovensko potrebuje stranu, ktorá konečne jasne povie, aké sú jej hodnoty a priority. V SPOLU je to lepšia kvalita života pre všetkých - lepšie školstvo, zdravotníctvo, fungujúca spravodlivosť a zdravé životné prostredie - tak, ako ich poznáme vo vyspelej Európe, riešené odborne a bez chaosu. Ľudia volili OĽaNO, lebo je to protikorupčné hnutie, ale mnohí jeho poslanci riešia namiesto korupcie pravidlá pre interrupcie. A Igor Matovič sa zatiaľ priateľsky fotí s Viktorom Orbánom, pričom nemá žiadnu predstavu, ako meniť Slovensko po dvanástich rokoch smeráckych vlád. Aby sa Slovensko posunulo dopredu, nestačí nekradnúť, treba mať aj jasný plán zmien a pevné demokratické hodnoty.

Juraj Hipš a Vladimír Bilčík Zdroj: archív

Túto zmenu však nedosiahnete so súčasnými preferenciami.

Uvedomujeme si, že v ďalších voľbách si už nemôžeme dovoliť, aby naši voliči zostali bez parlamentného zastúpenia. Keď sa budú blížiť voľby, určite si v SPOLU zodpovedne vyhodnotíme situáciu a naložíme s podporou ľudí tak, aby sa ich hlas pre nás nestratil. Teraz však máme priestor získať podporu pre naše návrhy, napríklad sme predložili zákon o zavedení hmotnej zodpovednosti politikov, pretože súčasná vláda si dáva načas. Strane SPOLU sa aj v minulosti darilo presadiť z opozície užitočné opatrenia ako nižšie úroky pri hypotékach alebo zverejňovanie platov v pracovných inzerátoch. Chceme v tejto praktickej politike pokračovať.

Táto koalícia však má výsledky v oblasti zmien v spravodlivosti a justícii. Súhlasíte?

Áno, polícia má rozviazané ruky, vyšetrovanie káuz však treba dotiahnuť do konca. Dúfam, že súčasné hry hlasosmeru nedokážu zničiť vyšetrovanie a korupčné prípady sa budú rozpletať až po najvyššiu politickú úroveň.

Neveríte teda obvineniam, že vyšetrovanie je manažované a manipulované vládou.

Počas pandémie sme boli svedkami toho, že vláda toho veľa manažovať nedokáže, takže nie, neverím.

Vnímajú vaši kolegovia v Európskom parlamente, čo sa deje na Slovensku v oblasti spravodlivosti?

Ľudia na Slovensku by podľa mňa boli prekvapení, ako podrobne je Európsky parlament informovaný o dianí u nás a ako pomáha tlačiť na zmenu. Po vraždách Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vznikla Stála monitorovacia skupina Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG), v ktorej pôsobím ako jediný Slovák za politickú skupinu európskych ľudovcov. Usilujeme sa o to, aby sme na Slovensku prijali systémové zmeny na obnovu spravodlivosti. Skupina dohliada na nezávislé vyšetrovanie vrážd a europoslanci už navštívili Slovensko. Aby sme posledné zmeny preverili aj v teréne, chystáme ďalšiu misiu na Slovensko, akonáhle to pandemické podmienky dovolia.

A ako to ide? Dôveruje Európsky parlament zmenám v oblasti spravodlivosti na Slovensku?

Zatiaľ áno, Mária Kolíková si získala dôveru stálej monitorovacej skupiny. Niekoľkokrát sme si ju pozvali a podrobne vypočúvali ohľadom jej reformných plánov v justícii. Na vypočutí bol minulý rok aj bývalý premiér Matovič a pozvaný už je aj súčasný premiér Heger.