Strana Smer-SD už v Európskom parlamente (EP) nepatrí do rodiny socialistov a demokratov (S&D). Tvrdí to skupina slovenských europoslancov v ďalšom z listov, ktorý sa dostal do inštitúcií EÚ. Týmito názory sa poslanci netajili počas prebiehajúceho plenárneho zasadnutia v Štrasburgu, informuje spravodajca TASR.