V rozhovore sa dočítate

Prečo prechádzajú migranti práve cez územie Slovenskej republiky?

Je pre nich potvrdenie od slovenskej polície dôležité?

Do akej miery podľa analytika ovplyvňuje migračnú situáciu správanie Maďarska?

Hrozí na Slovensku zvýšená kriminalita a môžeme sa spoliehať na tézu, že sme len prestupnou zastávkou?

Akú hrozbu predstavuje pre Európu zvýšená migračná vlna?

Ako sa analytik díva na situáciu v Nemecku, ktoré prijalo mnoho migrantov v predošlých vlnách?

Mala by sa Európa pred migráciou brániť?

Od januára do júla tohto roku bolo na Slovensku zadržaných vyše 17-tisíc cudzincov. Prečo sa Slovensko stalo takou atraktívnou destináciou?

Nie sme destináciou, iba tranzitnou krajinou. A Slovensko je „našťastie“ príliš chudobné na to, aby tu migranti ostávali. Pri prechode cez našu krajinu dostanú akýsi certifikát a s týmto potvrdením sa pohybujú ďalej po Európe. Osobne by som to nevnímal tak dramaticky, keďže títo ľudia tu neostanú, naopak, smerujú do krajín, kde už majú rodinné zázemie. A vyššie sociálne príspevky.

Na snímke záchytný tábor s nelegálnymi migrantmi vo Veľkom Krtíší. Zdroj: MARTIN DOMOK

Povinnosť vydávať vami spomínané potvrdenie poslanci Národnej rady doteraz nezrušili. Je pre migrantov skutočne takým silným lákadlom?

Isteže áno. Ak nič iné, aspoň majú v rukách nejaký doklad. V opačnom prípade by boli na území Európskej únie bez akejkoľvek legitimity. A migrant na pohyb po EÚ logicky potrebuje potvrdenie o tom, že ho niektorá z krajín prijala.

FOTO SITUÁCIE S NELEGÁLNOU MIGRÁCIOU NA SLOVENSKU NÁJDETE V GALÉRII

Do akej miery situáciu s migráciou ovplyvnil fakt, že Maďarsko nedávno prepustilo zo svojich väzníc viac než 1 400 osôb usvedčených z prevádzačstva?

Netuším, či to bolo zo strany Orbána gesto voči vlastnému obyvateľstvu alebo šlo o stratégiu s cieľom poškodiť okolité krajiny. A hoci neviem, či sa druhá možnosť dá Orbánovi podsúvať, a uznávam, že to znie trochu konšpiračne, v realite sa to tak robieva. Rovnako si počínal Egypt s migrantmi z Eritrey či Etiópie, ktorým umožnil prejsť do Izraela, aby poškodili tamojšiu ekonomiku a spoločnosť. Aby som však odpovedal na vašu otázku, tak áno, určite to zaváži. Títo ľudia sa živia prevádzačstvom a len ťažko si nájdu inú prácu.

Maďarsko zjavne aj naďalej čelí prílevu migrantov, a to napriek tomu, že svoju hranicu so Srbskom chráni. Ako to, že sa ju nedarí ustrážiť napriek plotu a ďalšiemu vybaveniu?

