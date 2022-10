Lucia Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti zverejnila dlhý status, v ktorom približuje jej situáciu ohľadom spájania rôznych ľudí a snahe dostať ich na slovenskú politickú scénu. "Nebát se a nekrást. Je Slovensko tehotné na novú politickú stránu? Veľa múdrych sociológov a politológov hovorí, že áno . Stretávam sklamaných a nahnevaných ľudí, ktorí nemajú koho voliť," začína svoj status europoslankyňa.

Europoslankyňa sama o sebe napísala, že si nemyslí, že je nejaký politický mesiáš, ktorý môže spasiť Slovensko. Teší sa však, že sa okolo nej začali sieťovať motivovaní, vzdelaní a slušní ľudia s víziou. "Títo skvelí ľudia nechcú len čakať na zázrak, ale sami chcú prispieť k zmene Slovenska na kvalitný štát s kvalitnými službami pre všetkých. Nesmierne si ich za to vážim a cítim voči nim obrovskú zodpovednosť," vyjadrila sa.

Píše o mladých ľuďoch čo študovali v zahraničí a vrátili sa domov, aby pomohli. Tiež aj o starších a skúsenejších, ktorí už vytvorili nejaké hodnoty a majú pocit, že minulé, ale aj tá súčasná vláda im tie hodnoty pošliapali: "Chcú žiť v krajine, ktorá umožní všetkým rozvinúť ich potenciál."

Zverila sa tiež s tým, čo ju trápi. Medzi ľuďmi, s ktorými je v kontakte je vraj množstvo takých, ktorí chcú spolupracovať len na odbornej báze, ale boja sa vstúpiť do politiky naplno. Nechcú byť ministrami, ani poslancami. Priblížila aj dôvody: "Pretože tá scéna, ktorá denne zapĺňa médiá zlými a horšími príbehmi z politického dna, je pre slušných ľudí desivá. Čo ak takto skončím aj ja? Čo ak aj mňa takto zmení politika?"

O tom, že Slovensko potrebuje nových a kvalitných ľudí sa Nicholsonová zmieňuje často: "Ale bez ohľadu na to, by som všetkým ľuďom s potenciálom, so vzdelaním, s odhodlaním, tým, ktorým Slovensko nie je ukradnuté, chcela povedať, aby sa nebáli ísť do politiky. Je extrémne dôležité, aby do nej vstupovali kvalitní ľudia s odborným zázemím a zdravým sebavedomím."

Zároveň však dáva na javu, že jej príspevok nemá pôsobiť ako nábor. Dodáva, že zatiaľ vôbec nevedia, či sa pretransformujú do politickej strany. Nechcú vytvárať viac politického planktónu so 6-timi percentami a majú väčšie ambície a nároky na samých seba: "Myslíte si, že takéto pochybnosti mali o sebe všetci tí PSYCHOPATI zo slovenskej politiky?"

Na konci svojho príspevku vyzýva: "Nájdite odvahu, aby o našom živote už viac nerozhodovali hlúpi, podpriemerní a ukričaní psychopati. Prestaňte sa báť politiky. To, že je politika dnes stoka neznamená, že ňou musí byť aj zajtra. Ak nepôjdete do politiky vy a vy, títo do nej pôjdu určite. Záleží len na vás."