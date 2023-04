Modrí majú záujem o spájanie, no názov strany sa podľa predstaviteľov nezmení. "Stredopravá ideovo programovo blízka politická scéna je roztrieštená," skonštatoval Dzurinda. "Sme otvorení každej serióznej diskusii tak, aby programovo a ideovo blízke politické formácie išli do volieb čo najtesnejšie," dodal.

"Rád sa stretnem s každým človekom dobrej vôle, ktorý premýšľa podobným spôsobom ako my všetci," odpovedal Dzurinda na otázku, či bude rokovať s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom, ktorý je lídrom novej strany Demokrati.

Strana chce prispieť k pozitívnej zmene spoločenskej klímy a k riešeniam, ktoré prinesú občanom osoh a spokojnosť. Dzurinda ozrejmil, že takmer 13.000 podpisov vyzbierali za mesiac. Modrí pripravujú ustanovujúci kongres, ktorý by sa mal konať v Košiciach a má sa na ňom ujasniť aj otázka lídra.

"To, na čom sa dohodne tento tím, to urobím. Ale nehovorme o mojich ambíciách," reagoval Dzurinda na to, či má ambíciu strane šéfovať. Strana plánuje budovať štruktúry, nechcú byť stranou, ktorá by pripomínala "eseročku". Ešte začiatkom marca Dzurinda priblížil, že chcú byť stredopravou stranou konzervatívno-liberálneho typu.