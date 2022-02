Mnohými milovaný, inými nenávidený. V roku 1998 dokázal spojiť množstvo politických subjektov do SDK (neskôr SDKÚ), aby zosadili z postu premiéra Vladimíra Mečiara (79), pod ktorého vedením sa Slovensko dostávalo do medzinárodnej izolácie a ani situácia doma nebola práve ideálna. Taký bol dvojnásobný premiér Mikuláš Dzurinda (66). Dnes sa čoraz hlasnejšie hovorí o jeho návrate!

Úvahy o opätovnom vstupe do politiky podporil sám Dzurinda svojimi slovami pre televíziu TA3: „Chcel by som prispieť k tomu, aby sa na Slovensku veci pohli k lepšiemu.“ Nie je to prvýkrát, čo sa dvojnásobný premiér s touto myšlienkou zahráva. Prvý záblesk bol v roku 2016, keď sa pred voľbami snažil spojiť sily s ďalšími kresťanskými politikmi Jánom Figeľom (62) a Radoslavom Procházkom (49). O rok neskôr prezradil, že mu chýba adrenalín politiky. Na prelome rokov 2017 a 2018 sa pre portál hlidacipes.org vyjadril, že Slovensku chýba líder proti Robertovi Ficovi (57): „Chýba niekto, kto by to vedel. Vznikajú nové strany, ale nevylučujem, že sa vrátim.“

Vo voľbách 2020 bolo napokon lídrov viac ako dosť. Slovensko chcel v posledných voľbách spasiť dokonca aj Mečiar ako líder kandidátky hnutia Slovenská liga. Po rozporoch v hnutí však od svojej zámienky upustil. Do úlohy lídra sa za vtedajšiu opozíciu pasoval aj exprezident Andrej Kiska (59), no napokon sa z víťazstva tešilo hnutie OĽaNO Igora Matoviča (48).

Pravá Dzurindova ruka a minister financií v oboch jeho vládach Ivan Mikloš (61) však o expremiérovom návrate nevie. „To, že niekto povedal, že chce pomôcť, aby sa veci pohli dopredu, ešte nemusí, aj keď môže, znamenať, že chce vstúpiť do politiky. Ja sa tiež snažím, aby sa veci pohli dopredu, preto som verejne činný,“ povedal Mikloš s tým, že on sám sa na návrat nechystá. Dzurindov fanúšik v tom má však jasno a pod jeden z jeho statusov napísal žiadosť: „Prosím, poďte naspäť a vyveďte túto krajinu z marazmu. Už včera bolo neskoro.“

