Ukrajinci sa bránia útoku zo strany Ruska a ženy s deťmi utekajú do bezpečia. To je realita posledných dní u našich východných susedov. Tisícky vojnových utečencov už prekročili aj slovenské hranice a mnohí z nich nevedia ako ďalej v pre nich cudzej krajine. Poslanec Sme rodina Patrick Linhart informoval, že sa pripája k dobrovoľníkom priamo na hraniciach. Obrovskú pomocnú ruku podáva aj Lucia Ďuriš Nicholsonová!

Na Ukrajine je vyhlásená mobilizácia, čo znamená, že muži od 18 do 60 rokov nesmú opustiť krajinu a budú povolaní do boja. Ich manželky ale musia chrániť predovšetkým deti, a tak sa rozhodli emigrovať. „Som na ceste na slovensko-ukrajinskú hranicu, kde idem pomáhať,“ povedal Linhart vo videu na sociálnej sieti.

Svoju pomoc odštartoval už včera, keď podľa vlastných slov išiel vo večerných hodinách rovno z parlamentu do obchodu v Nových Zámkoch, ktorý daroval plný kufor potravín ukrajinským utečencom. S potravinovou pomocou si to namieril rovno na hranice, kde ich odovzdá zúboženým rodinám. No to zďaleka nie je všetko! „Naspäť chcem zobrať ukrajinskú rodinu, alebo niekoho, kto bude potrebovať pomoc. Ubytujem ich a zamestnám ich,“ povedal poslanec s tým, že takto by sa mal správať každý občan Slovenska.

Pomôcť sa rozhodla aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Na sociálnej sieti napísala dojímavý status, ktorý začala slovami: „Dnes myslím na všetky ukrajinské matky a ich deti.“ Ďuriš Nicholsonová si myslí, že svet pri pomoci Ukrajine koná nedostatočne a hlavne pomaly. Preto sa rozhodla k neuveriteľnému kroku. Ponúkla im bývanie.

Aký príbytok ponúkla Ďuriš Nicholsonová? Zistíte v našej GALÉRII