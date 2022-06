Nie každá politická televízna diskusia so sebou automaticky prináša ostrý súboj. Dôkazom bol aj štvrtkový duel predsedu parlamentu Borisa Kollára a šéfa Smeru-SD Roberta Fica (57) v relácii TV JOJ Na hrane. Kto čakal ohnivú diskusiu, musel byť sklamaný! Debata sa po celý čas niesla v miernom až zdržanlivom tóne, politici si neskákali si do reči, nehádali sa, a v podstate sa len jemne „hryzkali“.

O ako-taký rozruch sa postaral Boris Kollár svojimi vyjadreniami pri téme cien potravín. Opozičný líder sa ho pýtal, či chodí do obchodov a či vie, koľko stoja jednotlivé potraviny. “Kedy ste boli naposledy v obchode? Viete, koľko stojí maslo?” znela smerákova otázka. „Pán Fico, ja som vás v potravinách tiež nevidel. Ja nechodím do potravín, lebo žijem sám,“ šokoval najznámejší milovník žien na Slovensku. “No, a vy robíte politiku,” uzavrel Fico. To bolo zo strany trojnásobného premiéra však všetko. Jediný, kto sa s ním permanentne škriepil, tak bola iba samotná moderátorka relácie.

Zdroj: TV JOJ/Na hrane

Politológa Radoslava Štefančíka neprekvapilo, že politici nešli do otvoreného konfliktu. „Robert Fico dlhodobo v televíznych reláciách nevedie konfrontačný štýl komunikácie,“ hovorí Štefančík. „Fico je mimoriadne inteligentný a skúsený politik, vie ako sa má správať, a preto nepotrebuje ísť do konfliktu s Borisom Kollárom,“ podotkol ďalej. „Najmä v prípade, ak ho Kollár podržal pri hlasovaní o jeho vydaní na väzobné stíhanie v parlamente,“ vysvetľoval. Politológ poznamenal, že Fico komunikuje vecne a pragmaticky a Kollár je rovnako čisto pragmatický typ politika.

Diváci si však mohli všimnúť aj mierne zmeny, čo sa týka vizáže politikov. Napriek tomu, že Kollár a Fico sú rovesníci, predseda parlamentu vyzeral v relácii oveľa sviežejšie, oddýchnutejšie a v tvári viditeľne omladol. Naopak líder Smeru tentokrát nebol v najlepšej forme a pôsobil unavene. O Kollárovi je známe, že výrazne schudol a je vo výbornej kondícii, keďže po vážnej autonehode v roku 2020 sa môže opäť venovať športovaniu.

Celkový imidž šéfa Smeru kazilo aj to, že cez kameru pôsobil oproti Kollárovi oveľa nižší. Mohlo sa to stať dôsledkom toho, že tvorcovia relácie zabudli na správne nastavenie výšky sedu stoličiek pre jednotlivých politikov. Medzi Kollárom a Ficom totiž nie je tak výrazný výškový rozdiel ako sa to cez kamery mohlo zdať. „Z pohľadu reči tela je dôležité vedieť pracovať s publikom aj v sede. Vtedy by sme mali sústrediť viac úsilia do práce s gestikuláciou a mimikou tváre. Stále však treba myslieť aj na správne sedenie, ak sedíme zhrbení, vyzeráme nižší a aj menej asertívni,“ hovorí odborník na komunikáciu, protokol & etiketu Marek Trubač.

