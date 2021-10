Brány slovenského pavilónu sa na Expo Dubaj 2020 otvorili začiatkom októbra. Do konca marca tam návštevníci môžu objavovať aj našu kultúru, no najmä inovácie, ktorými sa môžeme pýšiť. Ministerstvo hospodárstva, ktoré má organizáciu výstavy pod záštitou, však myslelo aj na kvalitný gastronomický zážitok hostí. Kto by čakal typické slovenské jedlá, ostal by sklamaný. Európske klasiky však pripravia známe tváre gastronómie so slovenskými koreňmi.

Dubajský bar spojený s reštauráciou v slovenskom pavilóne je pomenovaný po známom maliarovi so slovenskými koreňmi Andym Warholovi. Interiér je ladený do pop artového štýlu, ktorý je príznačný práve pre zosnulého umelca. V ponuke jedál sa však namiesto slovenských špecialít objavujú najmä európske špeciality – toskánsky chlebový šalát panzanella, husacia pochúťka foie gras typická predovšetkým pre francúzsku a maďarskú gastronómiu, tradičná česká polievka kulajda či viedenský schnitzel. Ani milovníci slovenských jedál však nezostanú úplne sklamaní, podnik ponúka aj bryndzové halušky. V ponuke sa nájdu aj vyprážaný syr a šúľance s orechmi.

Minister hospodárstva Richard Sulík (53) už dávnejšie reagoval na výčitky, že slovenský pavilón toho z našej kultúry veľa neukáže: „Expo je o budúcnosti. Nečakajte, prosím, žiaden veľký folklór, ktorý je prakticky pri každej prezentácii Slovenska.“ Aj podľa generálnej komisárky expozície Miroslavy Valovičovej je výstava unikátnou príležitosťou predstaviť Slovensko ako modernú inovatívnu krajinu. Rovnakým heslom sa zrejme riadili aj pri vytváraní podniku. Jedlá a drinky pre hostí totiž pripravuje hviezdna trojica. Slovenský šéfkuchár Martin Záhumenský sa do povedomia verejnosti dostal najmä vďaka televíznej show Masterchef. Za sebou má však aj bohatú kariéru v zahraničí – pracoval vo viacerých michelinských reštauráciách a dokonca aj v podniku celebritného kuchára Gordona Ramsayho. Spolu s ním pracuje český šéfkuchár Jaroslav Žídek, ktorý dlhé roky pôsobí na Slovensku. Rovnako ako jeho kolega, aj on pôsobil dlhé roky v zahraničí. Pochváliť sa môže i tým, že varil pre viaceré celebrity, napríklad Arnolda Schwarzeneggera. Trojicu dopĺňa Erik Lorincz, ktorý sa môže popýšiť aj titulom najlepší barman sveta.