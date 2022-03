Držbu zbraní, ktoré sú od februára zaradené do kategórie A, teda zakázané zbrane, treba nahlásiť policajnému útvaru do 30. júna.

Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová na to upozornila v súvislosti s novelou zákona o strelných zbraniach.

Majiteľ zbrane kategórie A, na ktorej držanie je podľa novely potrebná výnimka udelená ministerstvom, získava výnimku automaticky, podmienkou je však zbrojný preukaz alebo zbrojná licencia. Osoba bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie so zbraňou môže o ne požiadať do 31. januára 2023. "Ak nepožiada o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie alebo policajný útvar zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nevydá, výnimka na držanie zbrane kategórie A dňom 1. februára 2023 zanikne," vysvetlila Bárdyová.

Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná do 31. januára 2022 sa považuje za výnimku podľa nového zákona len na zbrane, ktoré boli zaevidované na základe výnimky do 31. marca 2022. Na ostatné nezaevidované zbrane výnimka zaniká.

Do kategórie A po novom patrí samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane, krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov.

Nahlásiť treba aj držbu dlhej samonabíjacej palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako desať nábojov. Do kategórie A zaradili aj krátku opakovaciu palnú zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov.

Do kategórie A podľa novely patrí aj dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako desať nábojov, ale aj dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 milimetrov prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.