Agentúra AKO zverejnila ďalší prieskum! Počas 17. až 19. decembra sa v ňom pýtali 1000 respondentov, koho by volili v prípade volieb.

Na voľbách by sa zúčastnilo 63,7 percenta respondentov, 17,6 percenta opýtaných deklarovalo, že by nešlo voliť, 17,3 percenta ľudí nevedelo, koho by teraz volilo, a 1,6 percenta oslovených odmietlo prezradiť, koho by volilo.

Na snímke členovia predsedníctva strany Hlas - sociálna demokracia Ján Ferenčák, Stanislav Kmec, Matúš Šutaj Eštok, Ján Blcháč, podpredsedníčka strany Denisa Saková, podpredseda strany Richard Raši, predseda strany Peter Pellegrini, Róbert Puci, Ľubica Laššáková, Peter Žiga a podpredseda strany Erik Tomáš. Zdroj: TASR

Jasným lídrom je opäť strana odídenca zo Smeru Petra Pellegriniho Hlas-SD. Vo voľbách by získala 22,8 percent.