DRUCKER: Nechceme udierať kladivom, ale riaditelia nesmú pred šikanou strkať hlavu do piesku

Hovoria o ňom, že je sprostredkovateľom prezidenta Petra Pellegriniho v strane Hlas, on to odmieta. Je odporcom obťažovania verejnosti vnútornými spormi v strane či koalícii. Tvrdí, že téma predčasných volieb nie je aktuálna. „Robíme všetko preto, aby sme boli stabilizujúcim prvkom napriek tomu, že nám odišiel jeden poslanec a vylúčili sme ďalších dvoch. To je realita a budeme za to znášať následky,“ povedal minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže a podpredseda strany Hlas Tomáš Drucker v relácii Nora Dolinského Karty na stôl v denníku Plus JEDEN DEŇ.