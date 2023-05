Hoci pôsobí nové spojenie ako sci-fi, svoj prapôvod má v nedávnej minulosti. Hlina sa už v lete 2021 objavil v centrále SaS, kde so Sulíkom diskutoval o konzervativizme a liberalizme. „Skutočný konzervativizmus je pekný. Určite však nie je dobré, keď od niekoho niečo vyžadujem, mentorujem. Treba ľudí inšpirovať, nie odsudzovať,“ povedal vtedy Hlina s tým, že to, čo teraz vidíme na politickej scéne, už nie je konzervativizmus. Ľudia by vraj nemali iným nariaďovať, čo majú kedy robiť, v akom čase nakupovať, rozdeľovať spoločnosť a podobne: „Keby bol konzervativizmus povolanie, tak je to domáci lekár. Človek, ktorý vždy príde na pomoc.“ Sulík na spoločnej debate dodal, že v mnohých veciach je aj on konzervatívne zmýšľajúci človek.

Prešli dva roky, SaS predstavila kandidačnú listinu pre voľby 2023 a na 150. mieste, teda prvom od konca, nie je nikto iný ako slobodomyseľný konzervatívec Hlina. „Je hlasom mnohých moderných veriacich. Som veľmi rád, že posilní kandidátku SaS,“ povedal podpredseda liberálov Branislav Gröhling (49). Podľa neho sme v posledných rokoch videli v politike veľa samozvaných konzervatívcov a veriacich, ktorých, žiaľ, jedinou aktivitou bolo iba rozdeľovať spoločnosť, obmedzovať slobody a prikazovať všetkým, aby žili podľa ich predstáv. „Hlina je dôkazom, že kresťan a konzervatívec nemusí v politike raziť takéto princípy. On môže ukázať, že hodnoty viery a slobody sa vôbec nemusia vylučovať,“ dodal Gröhling.



Hlina pre Plus JEDEN DEŇ prezradil, čo stálo za jeho rozhodnutím. Tieto voľby podľa neho nebudú ako tie posledné, o tom, kto je autentickejší kresťan a lepič plagátov na Francúzskej riviére, ale či umrie pravica: „A keď umrie tá, tak umrie aj demokracia. Zostali by tu len socialisti, populisti a extrémisti. Ak viem k tomu nejakou malou troškou prispieť, tak idem do toho.“ K situácii sa vyjadril aj Sulík: „Teším sa, že umiernený konzervatívec je na kandidátke liberálov. Uznávam ho za jeho ekonomické názory.“

Na nový krok Alojza Hlinu si posvietil aj politológ Jozef Lenč, ktorému sa nepozdáva jeho „prelietavosť“.

Poukázal, že bol už v Strane mladých demokratov, OĽaNO, Občanoch Slovenska, KDH a nedávno v Dobrej voľbe – Umiernení. „Naposledy, keď so svojou platformou Umiernení vstupoval do Dobrej voľby, tak bol výsledkom prepad preferencií. Pri aktuálnej podpore pre Sasku môže toto spojenie definitívne pomôcť, aby sa Sulík vybral do Austrálie na politický dôchodok,“ napísal Lenč na sociálnej sieti.

Na vstup Hlinu do SaS zareagoval aj Igor Matovič, ktorý si svojho exkolegu poriadne podal. Politici si na sociálnej sieti venovali niekoľko poriadne štipľavých odkazov, ktoré rozhodne musíte vidieť!

