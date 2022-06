Najnovšie vyhrotenie situácie spôsobili urážlivé výroky šéfa OĽaNO Igora Matoviča (49) na adresu SaS. Liberáli sa preto opätovne rozhodli bojkotovať koaličné rady a zvažujú odchod z vlády. „Naša trpezlivosť a vôľa nie sú nekonečné,“ povedal šéf SaS Richard Sulík (54). Rozpad vlády je teda na spadnutie a želajú si to aj občania! Podľa agentúry AKO v prieskume pre TV JOJ si až 56,7 % Slovákov želá koniec súčasného kabinetu. 14,4 % si „asi“ neželá koniec a 21,6 % nechce pád súčasnej vlády. Ostatní nevedeli alebo nechceli odpovedať.

Podobnými myšlienkami ako SaS sa zaoberá aj Juraj Šeliga zo Za ľudí, ktorý sa vyjadril, že zvažuje svoje pôsobenie v koalícii. Podľa neho však treba prejsť od konfliktu k riešeniam: „Ak to kolegovia nebudú chcieť, potom sa koalícia rozpadne.“ Sulík naznačil aj to, že keď SaS z koalície odíde, vláda môže pokračovať ako menšinová bez nich. Poslanecký klub OĽaNO má 48 členov, Sme rodina 17 a Za ľudia sú 4, dokopy by teda mali 69 hlasov, potrebných je 76. Ak by sa Matovič spoliehal na tichú podporu ĽSNS, ako pri svojom balíčku, tak by mala koalícia o 6 hlasov viac - 75. V hre sú ďalší dvaja nezaradení poslanci inklinujúci k ĽSNS, 5 odídencov z klubu OĽaNO a dvojica nezaradených Miroslav Kollár (52) a Tomáš Valášek (50), no tí s ĽSNS hlasovať pravdepodobne nebudú. Jasný názor, aj keď celkom odlišný ako zvyšok koalície, má Sme rodina. „Vládu musíme dokončiť v štvorkoalícii, inak to môžeme zabaliť a vyhlásiť predčasné voľby,“ povedal líder hnutia Boris Kollár (56).

Momentálne sú v hre tri možnosti: Koalícia dovládne do riadnych volieb (marec 2024), vznikne menšinová vláda bez SaS, alebo bude úradnícky kabinet. Pri menšinovej (teda oficiálne podporovanej 69 hlasmi OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí) je však problémom to, že 150-členný parlament jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru a neodsúhlasovať zákony. „Veríme, že aj strana SaS sa uvedomí a prestane bojkotovať koaličnú radu. Pokiaľ však považuje pomoc rodinám za problém, pre ktorý treba povaliť tretiu vládu, bude si to musieť pred ľuďmi zodpovedať. My nešpekulujeme, svedomie máme čisté a sme pripravení na rôzne scenáre,“ povedal hovorca OĽaNO Peter Dojčan.

Podľa posledného judikátu Ústavného súdu si parlament nemôže skrátiť funkčné obdobie bez toho, aby zmenil ústavný zákon, na čo je potrebných 90 hlasov. Parlament by teda najskôr musel odsúhlasiť, že si môže skrátiť volebné obdobie, a potom to ďalším zákonom aj spraviť. Následne by predseda parlamentu mohol vyhlásiť predčasné voľby. Do ich konania je potrebný nejaký čas, počas ktorého by existovala úradnícka vláda. V takomto prípade by prezidentka Zuzana Čaputová (49) poverila nezávislého odborníka jej zostavením. Následne jej musí vysloviť dôveru parlament.

Politológ Tomáš Koziak vidí najpravdepodobnejšiu inú možnosť: „Zotrvávanie SaS v koalícii začína byť vzhľadom na Matovičove útoky otázkou Sulíkovej osobnej dôstojnosti. SaS by mohla podporovať fungovanie menšinovej vlády do riadnych volieb. To by bolo od nej najmúdrejšie, aby nebola od OĽaNO obviňovaná z povalenia ďalšej vlády.“ Odborník si nemyslí, že by došlo k vymenovaniu úradníckej vlády, lebo to vraj nevyhovuje nikomu:

Prezidentka Zuzana Čaputová nám na otázky týkajúce sa úradníckej vlády neodpovedala. Už pred rokom však tvrdila, že by ju považovala až za krajné riešenie.

