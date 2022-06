Po tom, ako včera Čaputová oznámila, že protiinflačný balíček dá posúdiť Ústavnému súdu, vyjadril Matovič presvedčenie, že prezidentka sa na to vyspí a neurobí to. Reakcia na sebe nenechala dlho čakať. „Avizovala som to už dávnejšie. Pokiaľ ide o odkaz ministra financií, že sa mám na to vyspať, tak ja nerobím politiku impulzívnym spôsobom. Rozhodujem sa racionálne a na základe konzultácie s odborníkmi,“ povedala Čaputová pre rádio Expres v relácii Braňa Závodského.

Prezidentka zároveň upozornila, že na Ústavný súd nedá pomoc, ktorá začína 1. júla, čiže tá bude platiť. Forma schvaľovania časti, ktorá má platiť od 1. januára, mala ale podľa hlavy štátu dopad aj na kvalitu obsahu: „Je tam aj rozpor s dohovorom práva dieťaťa, pretože sa má znižovať výška pomoci, ak ide o náhradného poberateľa, takže je tam aj hmotno-právny nedostatok.“ U prezidentky si vraj pri posudzovaní balíčka vymieňali kľučky samosprávy, odbory, zástupcovia zamestnávateľov, špičkoví ekonómovia a Matovičov zákon namietali.

Čaputová vyjadrila sklamanie aj nad tým, za akej podpory bol zákon prijatý, teda s podporou extrémistov z ĽSNS: „Prelomili sa aj hodnotové medze.“ Keď sa vraj niekto pridá dobrovoľne, to prezidentka chápe. Ale tu vraj išlo o plánovanú spoluprácu získania podpory pre prijatie zákona a prelomenie veta: „Máme tu riadne zvolenú koalíciu a náhradný spôsob presadenia politických cieľov sa realizuje s hlasmi fašistických strán.“ Podľa hlavy štátu treba v koalícii reštart vzťahov, aby sme nečelili neustálym konfliktom vrátane rétoriky. Pretože pravidlo, že „ak riešim konflikty, neriešim problém“ vraj stále platí. Podľa Čaputovej sme v situácii, kedy by sa mal ľuďom vysielať signál upokojenia, a že sa im dokáže pomôcť, no v realite je to opačné.

Politici OĽANO na čele s Matovičom upodozrievajú prezidentku, že má dvojaký meter, keď rozhoduje o skrátených legislatívnych konaniach. Vraj zákony ktoré takto predkladala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, alebo šéf SaS Richard Sulík bez problémov podpísala. Čaputová sa rázne ohradila: „Dám bokom akékoľvek osobné invektívy. Toto je obľúbená disciplína ministra financií. Pokiaľ ide o dvojaký meter, tak za 3 roky môjho mandátu sme tu mali 97 zrýchlených legislatívnych konaní. Ministerstvo financií uplatnilo skrátené legislatívne konanie 17-krát a ja som im vrátila iba jeden zákon a to tento.“

