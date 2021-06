Ako je na tom? Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská má na krku obvinenia v kauzách Víchrica, Búrka a Fatima. Len nedávno ju prepustili z väzby a na nohe nosí monitorovací náramok. Hoci prvý týždeň na slobode strávila v nemocnici, minulý piatok ju prepustili do domácej liečby. Čo ju teraz čaká?

Zdravotný stav Moniky Jankovskej je dlhodobo zlý. Počas svojej väzby výrazne schudla, trpela psychickými problémami a pokúsila sa aj o samovraždu. Zhoršený duševný stav vyústil do dobrovoľného držania hladovky ešte vlani v októbri, bývalá štátna tajomníčka vtedy 20 dní neprijímala potravu ako reakciu na obvinenie v kauze Fatima a zároveň sprísnenú trestnú sadzbu v kauze Búrka.

Monika Jankovská a jej advokát Péter Erdős prichádzajú do Justičného paláca pre monitorovací náramok. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Pre alarmujúci zdravotný stav ju však musela prerušiť a následne bola pod nepretržitým dohľadom lekárov. „Z výrazného zhoršenia zdravotného stavu a takisto aj na odporúčanie lekárov Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici bola moja klientka nútená prerušiť hladovku," dodal vtedy jej právny zástupca Peter Erdös.

Je možné, že práve držanie hladovky a zlý psychický stav sa podpísali na momentálnom zdravotnom stave Jankovskej. Týždne pred svojím prepustením, koncom mája, totiž strávila na psychiatrickom oddelení nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Aj jej prvé kroky na slobode smerovali do nemocnice. Strávila tam päť dní a minulý piatok ju lekári pustili do domácej liečby. „V piatok bola prepustená zo zdravotníckeho zariadenia. Zároveň mám však informácie, že sa bude musieť podrobiť ďalším zdravotným vyšetreniam. Tie pravdepodobne už nebudú vyžadovať nevyhnutnosť hospitalizácie,“ priblížil právny zástupca. To, že Jankovská má podlomené zdravie, bolo vidieť aj počas jej prepustenia. Výrazne schudnutá nevedela sama kráčať a jej advokát ju musel podopierať. „Po všetkých komplexných vyšetreniach na internom oddelení bolo zistené vážne poškodenie zdravia,“ potvrdil Erdös.

Článok pokračuje na ďalšej strane.