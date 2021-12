Minister financií má veľký problém. V prieskume dôveryhodnosti politikov, ktorý robila agentúra Focus pre televíziu Markíza, skončil na chvoste. Neverí mu až 86 percent občanov. Iba 14 percent opýtaných sa postavilo za neho.Rovnako skončil aj v predchádzajúcom prieskume.

Pritom by sa mohlo zdať, že šéf hnutia OĽaNO robí pre svoju popularitu čo sa len dá. V lete napríklad rozdával peniaze v očkovacej lotérii. Poslanci Národnej rady mu prednedávnom odklepli vyplácanie príspevkov pre zaočkovaných seniorov. Daňovo-odvodovou reformou, ako sám verejne vysvetľoval, chce podporiť najmä mladé rodiny či pracujúcich.

Žiaľ, jeho snahu kazia predchádzajúce činy. Spravil mnoho rozhodnutí, ktorými si náklonnosť bežných ľudí nezískal, práve naopak – stratil ju. Pred niečo vyše rokom presadil celoplošné testovanie, pred ktorým ho varovali aj politici aj odborníci. Tí ho márne upozorňovali, že nápad by sa ujal, no pomôže najmä v ohniskách nákazy koronavírusom. Daňovo-odvodovou reformou si pohneval živnostníkov, ktorým chce zvyšovať odvody – navyše viac-menej priamo povedal, že neodvádzajú štátu toľko, koľko by mali. Voľby začiatkom roka 2020 podľa odborníkov vyhral aj preto, že hlásal neúprosný boj s korupciou, ale aj v tejto oblasti jeho snahy pokrivkávajú. Veď v tohtoročnom medzinárodnom indexe korupcie sme si pohoršili o dve miesta. „To, s čím oslovil voličov a vďaka čomu vyhral voľby, neplní. Navyše neefektívny spôsob, akým sa vynakladajú finančné prostriedky daňových poplatníkov, musí biť do očí už aj bežnému človeku,“ myslí si exministerka financií Brigita Schmögnerová (74).

Kto vyhral vianočný balíček? Kto vyhral vianočný balíček? Zaslali ste nám stovky rád pre ministra financií a my vám za to ďakujeme. Víťazné vianočné balíčky sme sa rozhodli darovať: Erikovi B., Milošovi B., Miroslavovi V. Jane K. a Romanovi B.

Minulý týždeň sme preto oslovili vás, našich čitateľov, aby ste Igorovi Matovičovi pomohli. Vyzvali sme vás, aby ste nám posielali nápady a návrhy pre ministra, ako by mohol zlepšiť svoju povesť. Do redakcie nám prišli stovky návrhov a nápadov. Vyberáme tie najlepšie. A veríme, že budú prospešné aj ministrovi financií!

Roman B.: Som bývalý volič Igora Matoviča. Podľa mňa sa nikdy nemal stať premiérom. Jeho uplatnenie si viem predstaviť na poste ministra vnútra. Ako prvé by som mu rád zdôraznil, že my Slováci, sme národ, nie jeho zamestnanci. Podľa toho by sa mal aj správať. Ľuďom ste zobrali právo sa slobodne rozhodnúť, či už to bolo tým celoplošným testovaním, bez testu som vtedy nemohol napríklad ísť do práce. Ako vláda nemôžete ľuďom robiť lotériu a dávať sprostredkovateľský bonus za očkovanie. Budí to obrovskú nedôveru proti tejto už aj tak dosť diskutovanej vakcíne. Ľudia sa musia chcieť očkovať, aby boli zdraví, nie aby dostali 50 eur alebo poukážku.

Reakcie čitateľov nájdete na nasledujúcej strane