Prezident Policajného zboru Štefan Hamran mal požiadať prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o povýšenie do hodnosti generála. Prezidentka ho však odmietla vymenovať, tvrdí to poslanec mimoparlamentného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.

"Papaláš Hamran mal tú drzosť, že v období, kedy ľudia na Slovensku majú existenčné problémy chcel od prezidentky povýšenie do hodnosti generála. Som rád, že aspoň v tomto momente si prezidentka zachovala tvár a tým, že ho odmietla vymenovať mu dala jasne najavo, že do hodnosti generála ešte nedorástol," napísal na sociálnej sieti Šutaj-Eštok.

Šutaj Eštok mimo toho tvrdí, že Hamran mal cez poslanca OĽaNO Lukáša Kyselicu dať predložiť novelu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, kde si navrhol zvýšiť príplatok za riadenie až o 200%. "Tento chlap skrátka nemá kožu na tvári," kritizoval Šutaj-Eštok.

O stanovisko sme požiadali aj poslanca Kyselicu. „To je vytrhnuté z kontextu," reagoval na našu otázku. "Podstatou tohto návrhu sú úplne iné veci, ale okrem iného je tam aj zvýšenie príplatku. Teraz boli príplatky za riadenie "od-do", tak „od“ ostáva a tie vrchné sa zvyšujú. Keď je však príplatok za riadenie nad 30%, už to musí dávať minister. Takže je len pro forma. Ak budú náhodou peniaze, tak sa môže s niečím takým počítať, keď nebudú, tak nie," vysvetľoval ďalej Kyselica. Ako ďalej podotkol, ide o návrh zákona a medzi prvým a druhým čítaním sa môže ešte na ministerstve vnútra diskutovať a nemusí to byť konečná suma. "To je zase také šutajovské," poznamenal Kyselica na margo príspevku opozičného poslanca.

„Dáva sa to do tabuľky pro forma. Základom bolo, že sa ruší nerovnomernosť. Pokiaľ si niekto odrobil dve nočné a mal príplatok za nerovnomernosť fixný 100 eur, tak isto ako ten, kto na hliadke odrobil aj 5-6 nočných. Vracia sa to do formy, aby príplatok za nerovnomernosť bol podľa skutočného počtu odslúžených hodín (na sobotu/nedeľu a noci). Ďalej sa znižuje vek nástupu do policajného zboru na 18 rokov z 21," doplnil tiež Kyselica.

Na tvrdenia Šutaja-Eštoka už zareagoval aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). "Dôrazne sa ohradzujem voči opakovaným klamstvám podsúvaným verejnosti poslancom mimoparlamentnej strany Hlas-SD Matúšom Šutajom Eštokom," napísal Mikulec na sociálnej sieti. "Dnes zaútočil na prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana, za ktorým plne stojím. Poslanecký návrh, na ktorý pán Eštok poukazuje, má práve zlepšiť pracovné podmienky Policajného zboru, roky zanedbávané práve vládami z čias vládnutia Vás a Vašich kolegov, pán poslanec. Tu by som Váš výrok charakterizoval skôr označením, že trafená hus zagágala," hovorí Mikulec. CELÝ STATUS MIKULCA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

O reakciu sme poprosili aj Prezídium Policajného zboru. "Nesmierne nás mrzí, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Matúš Šutaj Eštok opäť hrubo a neakceptovateľne zavádza verejnosť svojimi dezinformáciami, ktoré nemajú reálny základ a oporu v zákone. Štefan Hamran prezidentku Slovenskej republiky o povýšenie do hodnosti generála nikdy nežiadal. A ani nemôže, keďže podľa § 25 Zákona č. 73/1998 Z.z. návrh na vymenovanie policajta do hodnosti generála predkladá prezidentovi Slovenskej republiky vláda," odpísal nám Peter Lazarov z Odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ.

"Informácia, že si Štefan Hamran navrhuje o 200 percent navýšiť príplatok za riadenie je rovnaký nezmysel ako informácia o požiadaní prezidentky o hodnosť generála. Policajný prezident si nemôže sám určiť príplatok za riadenie, túto kompetenciu má výlučne minister vnútra. V rámci poslaneckého návrhu ide o úpravu stropu príplatkov za riadenie všetkých vedúcich zamestnancov v rámci Policajného zboru, a to na všetkých stupňoch riadenia a velenia," vysvetľoval ďalej Lazarov. CELÚ REAKCIU PREZÍDIA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

O reakciu v súvislosti s tým, že Hamran mal požiadať prezidentku o povýšenie do hodnosti generála sme poprosili aj Kanceláriu Prezidenta SR. Článok budeme aktualizovať o ich vyjadrenie!

