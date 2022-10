Spoločenská nálada na Slovensku jasne naznačuje, že máme sklony prikláňať sa k autoritárstvu. V rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ to uviedol sociológ Michal Vašečka. Problém vidí nielen v tom, že obyvatelia krajiny značne veria dezinformáciám, ale najmä v tom, keď si tento fakt uvedomia politici a začnú s ním pracovať!

Aktuálne aj naša spoločnosť „žije" vojnou na Ukrajine, tak ňou začnime. Slovensko patrí z pomedzi európskych štátov k tým najviac proruským. A napriek trpkej skúsenosti z roku 1968 by si mnohí našinci podľa nedávneho prieskumu želali víťazstvo Ruska. Čomu to pripisujete?

Možno je to aj tým, že už v našom vzdelávacom systéme sa o Rusku hovorí pomerne pekne. Stačí, ak si do rúk vezmete slovenskú romantickú literatúru z 19. storočia - Štúra, Vajanského a Kollára. Všetci, ktorí absolvovali základnú a strednú školu, si tieto veci prečítajú a niečo z toho v nich ostane. Po druhé, Slovensko je ešte stále silne panslavistická krajina (smer usilujúci o zjednotenie Slovanov, pozn. red). A po tretie - Slováci majú pomerne málo osobných skúseností s Ruskom. A rok 1968 mnohí akosi vytesnili.

Michal Vašečka - sociológ Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

No zároveň - a svedčia o tom všetky výskumy verejnej mienky - je na Slovensku silne prítomná „antizápadnosť", vymedzovanie sa proti tomu, čo dnes Európa považuje za svoje kľúčové hodnoty a máme tiež sklony prikláňať sa k autoritárskym tendenciám, k silnej ruke. Fakt, že Putin bol v jednej chvíli na Slovensku ešte populárnejší ako v samotnom Rusku, je predovšetkým o našej schopnosti oceniť lídrov s „tvrdou rukou".

Hovoríte o slabej skúsenosti s Ruskom, no Slovensko predsa nie je nepopísaný list. Patrili sme do východného bloku, žili v socialistickom režime....

Áno a je zaujímavé, ako to mnohí zo svojho vedomia dokázali vytesniť. Ako keby nič z toho ani nebolo. V širšom historickom kontexte však s Ruskom veľa historických skúseností nemáme. S Rusmi sa ľudia na Slovensku stretli rokoch 1944-45 a potom v roku 1968. Niekto by síce mohol argumentovať, že Móric Beňovský sa na Madagaskar dostal práve cez Rusko, alebo tým, že Dušan Makovický bol lekárom Tolstoja. Podobných príkladov určite nájdeme viacero, no vždy išlo o jednotlivcov. Nikdy nie o kolektívnu skúsenosť celej spoločnosti.

Okupácia Československa v roku 1968 Zdroj: photosofwar.net

Hrozí tak, že by sa Slovensko pričinením budúcich vlád, ale aj pričinením našej vlastnej nátury mohlo začať pomaly orientovať skôr východným ako západným smerom?

Slovensko je v tomto veľmi rozdelené a situácia je nečitateľná. Jedna časť našej spoločnosti je prozápadná, druhá provýchodná. A tretia, najväčšia časť, by rada Slovensko videla niekde uprostred a že by sme sa nemali prikláňať výrazne ani na jednu stranu. Ak by som to mal rozviesť, je zaujímavé, že mnohí slovenskí katolíci si napríklad na rozdiel od poľských nijako zvlášť neuvedomujú, že by sa mali cítiť západnými Európanmi. Je to zvláštne, pretože pokiaľ je cirkev pod Rímom, už z definície by malo byť jasné, že je západná. Táto rozpoltenosť ide hlboko do našej histórie.

Začína sa cyrilometodskou tradíciou a už vtedy bol priestor, ktorý sme obývali, rozpoltený medzi západ a východ. Západná a východná kultúra tu zápasia celé stáročia. Píšeme síce latinkou a vždy sme boli súčasťou západnej Európy, no zároveň sme mali mentálne blízko k východu. Povedal by som, že Slovensko je krajinou, ktorá odjakživa stála na rozhraní oboch svetov - pre niektorých je najvýchodnejšou častou Západu, pre iných najzápadnejšou časťou Východu.

Michal Vašečka - sociológ Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Slovenská spoločnosť je v súčasnosti mimoriadne roztrieštená. Dlho nás polarizovali covid či očkovanie a najnovšie je to vojna na Ukrajine. Kam nás toto všetko privedie? A ako sa to z pohľadu sociológa odzrkadlí v najbližších voľbách?

- Pandémia, rastúca inflácia, energetická neistota, vojna na Ukrajine a s ňou spätá neistota, či sa konflikt nepriblíži aj k nám... To všetko sa týka každého jedného z nás a navyše nikto nemá jednoznačné odpovede, ako problémy riešiť. Mnohí Slováci preto volajú po nastolení poriadku. Po vláde akejsi „tvrdej ruky". A z výskumov verejnej mienky vidíme, že objednávka po autoritárskych odpovediach je pomerne vysoká. Toto sa prejaví aj v najbližších voľbách.

Ktoré politické zoskupenia považujete za strany „tvrdej ruky"?

