Eduard Heger (OĽaNO) zvažuje, že by podal demisiu a to ešte pred dnešným rokovaním parlamentu o odvolávaní vlády. Zo strany premiéra by to bol pomerne premyslený a šikovný a najmä preventívny krok. Jeho kabinet by si totiž takýmto spôsobom udržal svoje právomoci a to aj napriek tomu, že by išlo o vládu v demisii. A to by naopak neplatilo v prípade, že by ju dnes po 17:00 odvolal parlament.

Premiér sa k samotnej špekulácii nevyjadril, na rozdiel od členov klubu OĽaNO z NRSR. Podľa poslanca Tomáša Šudíka vláda dnes určite padne. Otázne je len to, či to bude vďaka hlasovaniu v parlamente alebo podá Heger demisiu sám. „Je aj táto možnosť v hre, prebiehajú rôzne debaty,“ povedal nám. O čosi konkrétnejší, ale aj drsnejší, bol vo svojom vyjadrení Erik Ňarjaš. "V prvom rade sa stotožňujem so slovami britskej kráľovnej Alžbety II., ktorá prežila celý svoj život v politike a počas vojny ostala v Británii aj napriek tomu, že bola v nebezpečenstve, neopustila svoj ľud a ľudia ju milovali. Povedala jasne: Každý vláda má vládnuť celé svoje obdobie, na ktoré jej ľudia dali mandát v riadnych demokratických voľbách," uviedol pre náš denník. "V našom prípade však opozícia spolu s SaS nerešpektujú vôľu ľudu, pretože ľudia si zvolili vo voľbách túto vládu a o 1 a pol roka si môžu zvoliť opäť tých, ktorých chcú. Ľudia rozdávajú karty," dodal.

Ňarjaš sa zároveň vyjadril aj k tomu, ako by sa podľa neho mal Heger zachovať. Jeho prekvapivú odpoveď si prečítajte v komentári pod fotkou v našej galérii.

AKTUALIZÁCIA: Dnes približne o 11:25 Igor Matovič v rámci záchrany vládnej koalície ponúkol svoju demisiu s podmienkou, aby SaS stiahla návrh na vyslovenie nedôvery vláde a zároveň ak . Po tomto vyjadrení premiér Heger oznámil, že ide rokovať s Richardom Sulíkom.

