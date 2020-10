Ako píše portál index.sme.sk, nehnuteľnosti vydražila spoločnosť Residence Club, za ktorou údajne stojí rodina Ježovcov, ktorá mala v minulosti ku Kočnerovi veľmi blízko.

Celý proces mal veľmi rýchly spád. Od termínu, keď si na ne Ježovci začali uplatňovať záložné právo, po ich vydraženie neprešlo ani 90 dní, hoci išlo za posledné roky o jednu z najväčších dražieb na Slovensku. Organizátorom bola spoločnosť Licitor Group, ktorá sa objavila aj v kauze Kočnera (išlo o dražbu golfového areálu v obci Báč).

Pri podobných dražbách býva zvykom, že majiteľa hľadajú v niekoľkých kolách. Rovnako býva bežná aj marketingová kampaň, ktorá je v takýchto prípadoch potrebná. Dražba dokonca chýbala aj v ponuke, ktorú mala Licitor Group vytvorenú na svojom profile na stránke Bazár.sk.

Apartmány sa vydražili za 3,84 milióna eur, čo je takmer o milión eur menej, ako bola vyvolávacia cena.

Pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej z objednávky ktorej je obžalovaný Marián Kočner. Zdroj: MATEJ KALINA

Firma tvrdí, že postupovala podľa toho, čo jej prikazuje zákon. „Publicita jednotlivých dražobných prípadov, ako aj predmetnej dražby je zabezpečená viacerými zákonnými a marketingovými nástrojmi s regionálnou a celoštátnou pôsobnosťou,“ uviedol riaditeľ divízie dražieb Tomáš Šufák.

Právnici však poukazujú na to, že inštitút dražby má medzery a do veľkej miery chráni nového majiteľa. Čiže ak by mal Kočner prísť o majetok vo svojich firmách, dražba zabezpečila, že bude viac-menej nedotknuteľný, píše portál.

Platnosť dražby možno napadnúť do troch mesiacov od jej realizácie. Neskôr je to podľa právnika možné len vtedy, ak by „nešlo o dobrovoľnú dražbu, ale o predstierané konanie“. Podobným prípadom sa v roku 2017 zaoberal Najvyšší súd SR.