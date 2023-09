Hoci mala prezidentka v pláne odvoliť ešte pred jedenástou hodinou, meškala. Podľa zistení redakcie Plus JEDEN DEŇ, ktorá bola priamo na mieste, pred volebnou miestnosťou sa nachádzal človek, ktorý nechcel odísť a chcel si počkať na príchod prezidentky. Čakal na ňu dve hodiny. Uviedol, že jej chce niečo povedať a odovzdať. Následne, po tom, čo na to určení ľudia preverili jeho osobu, prezidentka prišla voliť.

Slováci si v sobotu volia nových poslancov do Národnej rady (NR) SR. V ére samostatného Slovenska ide o deviate parlamentné voľby v poradí. Pričom o priazeň voličov zabojuje až 25 politických subjektov.



Zuzana Čaputová sa vyjadrila aj k tomu, prečo prišla voliť neskôr...:

Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. A pre voličov je spustená aj infolinka: 02/4859 2317 a 02/4859 2312. "Ľudia hlasujú za plentou. Hlasovacie lístky dostanú voliči od členov okrskovej volebnej komisie, čo potvrdia podpisom," približuje ministerstvo vnútra. Voliči si za plentou vyberú jeden hlasovací lístok, prípadne na ňom udelia aj preferenčné krúžky, najviac však štyri. Lístok vložia do obálky a potom ju vhodia do volebnej schránky.

V doobedných hodinách k volebným urnám pristúpil premiér Ľudovít Ódor, ktorého voľba sa nazaobišla bez menšieho trapasu, ale aj viacero politických lídrov z ktorých niektorí poriadne prekvapili. Fotografie z volebnej miestnosti, kde svoj hlas odovzdala prezidentka Slovenskej republiky nájdete v galérii.

