Značka ROMADE len prednedávnom otvorila brány svojho e-shopu. Od konkurencie sa líši najmä svojím širokým sortimentom dámskych i pánskych kolekcií s motívmi rómskej kultúry. Outfity pochádzajú od renomovaných slovenských módnych návrhárov, akými sú Lenka Sršňová, Markus Darsen, Zuzana Ľos-Božiková, či Ida Sandor. Projekt sľubuje poskytnúť trvalé pracovné zázemie ľuďom z rómskej komunity, ktorí to potrebujú najviac. „Sme módna značka, ktorá mení životy,“ píše sa na webstránke ROMADE, „nevznikli sme preto, aby sme predávali oblečenie. Vznikli sme, aby sme pomáhali. Aby sme dávali prácu tým, ktorí pracovať chcú, ale nedostáva sa im príležitosti. Sú medzi nami Rómovia, ktorí túžia po lepšom živote. Veríme, že práve príležitosťou, akou je táto, vieme meniť nielen ich životy.“

Všetok zisk z predaja má poputovať naspäť do firmy, aby mohol byť využitý na odborné poradenstvo, školenie a vzdelávanie ďalších rómskych zamestnancov. Ceny niektorých šiat však vyrazili Slovákom dych. Outfity sa niekedy pohybujú aj na úrovni stoviek eur. Iniciátor projektu Andrej Kiska pre PLUS JEDEN DEŇ ozrejmil, že príčin vyšších cien je hneď niekoľko. Tou najzásadnejšou je zabrániť, aby sa ROMADE nestala len ďalšou značkou tzv. fast fashion: „Pri kolekcii Lenky Sršňovej využívame látky ako napríklad ľan, keďže sa snažíme robiť udržateľnú módu. Nechceme ísť do fast fashion, a preto sa snažíme nakupovať kvalitné a udržateľné látky.“

Kiska zároveň poznamenal, že ako každý startup, aj ROMADE začína v malom: „Zatiaľ sme maličká fabrika. Máme 12 zamestnancov, z toho 8 šičiek. Dokopy je vo firme 5 ľudí rómskeho pôvodu.“ Jeho cieľom je mať vždy minimálne 50 % zamestnancov pochádzajúcich z rómskej komunity. Práve kvôli menšiemu tímu pracovníkov a tomu, že niektoré rómske šičky sú stále v tréningu a ešte len nadobúdajú skúsenosti od svojich zručnejších kolegýň, trvá ušitie šiat dlhšie než obvykle. Avšak, dúfa, že ako sa ROMADE rozbehne, bude môcť prísť aj ku zníženiu cien.

Na ceny v ROMADE sa pozrela aj módna stylistka a konzultantka Andrea Ziegler. „Treba sa pozrieť, kde je to vyrobené, z akého materiálu, kvalitu šitia, masovosť v kolekcii/v produkte a tiež, ako produkt bude vyzerať pravidelným čistením. Toto by mali byť atribúty, kedy sa pozrieme a porovnávame, či je niečo lacné alebo drahé. Samozrejme sa to musí páčiť a mať variabilné využitie v šatníku,“ dodáva, že oblečenie šité na Slovensku bude vždy drahšie v dôsledku vyššej ceny práce ako napríklad vo výrobných halách v Číne, Turecku, Vietname alebo Bangladéši. Poznamenáva, že hoci prevádzka e-shopu je vždy lacnejšia ako pri kamennom obchode, aj tu treba počítať s nemalými výdavkami: „Finálna maloobchodná cena zahŕňa: vytvorenie eshopu, cena za doménu, technický servis/podporu, doručenie, grafiku, fotenie, modelku, chod e-shopu, plánovanie kolekcií, strihy, šitie, materiál, balenie...“

Kiska udržiava so svojimi zamestnancami naozaj blízky vzťah. U niektorých Rómov z ROMADE bol aj na návšteve. „Bol som doma u Vlasty. Bol som aj s Robom a Martinou, ktorí tvoria manželský pár. Všetkých poznám,“ spomína Kiska, „s Evou teraz riešime exekútorov, bývanie. Prijali sme mentorku, ktorá so všetkými komunikuje na veľmi rodinnej báze, aby sme ich z toho bludného kola chudoby dostali. Každého som osobne do práce prijímal.“