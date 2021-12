Týždenník PLUS 7 DNÍ vo štvrtok (30. 12.) informoval o tom, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO) v čase pandémie odletel spolu s manželkou na dovolenku do Ománu. "Minister zdravotníctva prvýkrát od nástupu do úradu vycestoval na súkromný pobyt v zahraničí. Je plne zaočkovaný s posilňujúcou treťou dávkou vakcíny a pred odchodom splnil všetky predpísané bezpečnostné a zdravotné podmienky," reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Aj keď minister svojím výletom neporušil žiadne protipandemické opatrenie, zároveň je aj trikrát zaočkovaný, snímky z bratislavského letiska mnohých Slovákov pobúrili. Lengvarský sa totiž viackrát vyjadroval o nebezpečnosti šírenia variantu omikron.

Kritické hlasy sa objavili aj zo strany pozície. Hlas-SD vyzval predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO), aby vyvodil politickú zodpovednosť proti ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽaNO). Podpredsedníčka strany Hlas Zuzana Dolinková zase na margo Lengvarského dovolenky poukázala na to, že zodpovedný líder musí ísť príkladom za každých okolností.

"Sú to obyčajní farizeji. Minister Lengvarský sa práve v týchto dňoch, keď zdravotníci na Slovensku padajú na ústa, vybral do Ománu plieskať sa o vlny," napísal na sociálnej sieti poslanec Smeru Ľuboš Blaha v súvislosti s výletom Lengvarského. Blaha proaktívne spolu s Erikom Kaliňákom prišli na Silvestra pred budovu Ministerstva zdravotníctva SR odovzdať ministrovi Lengvarskému hodinovú výpoveď a žiadali jeho odstúpenie.

"Dnes sme s Ľubošom Blahom priniesli ministrovi Lengvarskému HODINOVÚ VÝPOVEĎ od občanov SR," napísal Erik Kaliňák. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CYJQTRqqseG/

"Hlavne, že Slovákom neodporúčajú cestovať do zahraničia... Pokrytci! Šikanujú nezaočkovaných, berú ľuďom slobodu, likvidujú zdravotníctvo, ruinujú slovenský cestovný ruch - a sami sa vyvaľujú na arabských plážach - gratulujem," uviedol Blaha. "Na Slovensku aktuálne platí núdzový stav, doktori si nemôži len tak zobrať dovolenku kedy chcú, ale musí im byť schválená. Práve minister zdravotníctva sa počas núdzového stavu vyberie na dovolenku, čo je absolútne scestné," tvrdí Erik Kaliňák.

Aktuálne Denník N informoval o tom, že nielen minister zdravotníctva Lengvarský, ale aj šéf Smeru-SD Robert Fico si užíva exotickú dovolenku. Čitateľ poslal Denníku N fotografiu, na ktorej predseda Smeru dovolenkuje v Jordánsku. Fica odfotografovali v Jordánsku na večeri s čakateľkou na prokuratúre Katarínou Szalayovou.

Fico ešte vo štvrtok zverejnil video, kde o ministrovi zdravotníctva povedal, že sa rozhodol opustiť krajinu, pandémiu a zdravotníkov a vyrazil si na krásnu dovolenku do zahraničia. „Jediné, čo by ministra zdravotníctva ospravedlňovalo, by bolo, že je pod papučou a že mu to prikázala vlastná manželka. Ak má však túto dovolenku z vlastnej hlavy, tak to v tej hlave nemá rovnako v poriadku, ako jeho stranícky šéf, pán Matovič,“ povedal Fico. Zverejnené video však nebolo z jeho kancelárie na Súmračnej ulici. Politici Smeru sa tiež vo štvrtok zúčastnili v Martine na spomienke na bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, ich stranícky šéf však tam chýbal.

Fico vo zverejnenom videu vytýkal Lengvarskému dovolenku v Ománe. Zdroj: https://www.facebook.com/robertficosk/videos/1649840952033137

Na kauzu dovolenkovania lídra Smeru Roberta Fica reagovali aj politici. "Aj som sa čudoval, prečo v partii “Hodíme to na Milana” na púti k hrobu Lučanského chýbal Fico. Po tom, ako tu rok na jeho hrobe tancovali, by som čakal, že tam príde koleňačky vo vrecovine," napísal poslanec OĽaNO Andrej Stančík. "Je totiž ako vždy na luxusnej dovolenke, odkiaľ nahráva svoje jedovaté útoky na ministra zdravotníctva. Správny kaviárový socialista a milovník luxusu predsa nebude dovolenkovať niekde na chate! Tam sa predsa chodia dohadovať lumpárny!" uviedol poslanec OĽaNO.

Oslovili sme v tejto súvislosti aj stranu Smer-SD, náš článok budeme aktualizovať o ich reakciu.