Dovolenka s domácim miláčikom bez ZDĹHAVÝCH vybavovaní: Prezidentka odobrila NOVINKU!

Vycestovať so živočíchom mimo Európsku úniu (EÚ) bude jednoduchšie. Zavedie sa možnosť vydávať potvrdenie, ktoré umožní vycestovať do krajiny mimo EÚ s exemplárom živočícha a následne sa vrátiť, a to bez povinnosti zdĺhavého postupu vybavovania vývozných a dovozných potvrdení. Tie nahradí jedno potvrdenie.