Po voľbách sa z neho stal minister pôdohospodárstva, dnes je po vystúpení z klubu OĽaNO nezaradeným poslancom. Ján Mičovský (67) opustil materskú stranu po tom, ako ostala jeho kritika súčasného vedenia rezortu zo strany Igora Matoviča (48) a Eduarda Hegera (45) nevypočutá. Hoci to nateraz vyzerá, že v politike o dva roky skončí, za priaznivých okolností by bol ochotný za OĽaNO znova kandidovať.

V pondelok ste oznámili, že opúšťate klub OĽaNO a ďalej budete fungovať ako nezaradený poslanec. Ako spätne hodnotíte svoj vstup do politiky a následné kroky?

- Celé to začalo veľmi dávno. Bol som vtedy lesník. Tým som stále, len som sa na chvíľočku stal politikom s úmyslom dokončiť svoj zápas s korupciou, s ktorou som sa stretol v štátnom podniku LESY SR. Prijal som vzácnu ponuku, ktorú som si vždy vážil - dokončiť tento zápas v parlamente.

Nikdy som o politike predtým neuvažoval. Uvítal som obdobie, keď som bol opozičným politikom, keď sme svoju protikorupčnú podstatu veľmi ctili a robili kroky, ktoré opozícia môže a má robiť. Tie sú, samozrejme, vždy ľahšie, ako keď potom máte už zodpovednosť. Bol som šťastný, že sme dostali vo voľbách od občanov poverenie s tým niečo urobiť a s pokorou som prijal aj nečakanú službu v ministerskom kresle, teda šancu ovplyvniť chod vecí verejných na tej najvyššej úrovni. Myslím si, že behom roka a pol v ministerskom kresle sme dokázali vytvoriť atmosféru, ktorá mnohých presvedčila, že to neboli len reči, ale úprimná snaha vstúpiť do služby, ktorá bude na prospech občanov a ktorá očistí krajinu.

Závažné politické kroky ste robili už dlhodobo. Koncom mája ste podali aj demisiu...

- Mnohí z tých, ktorí nám uverili, prišli mi čoskoro obetavo pomáhať aj na ministerstvo. Prišiel však kritický moment, keď som si musel priznať svoju politickú chybu spojenú s nomináciou pani Bartošovej na funkciu generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu, ktorá sa neskôr stala podozrivou z korupčného správania. Podal som preto demisiu. S presvedčením, že nič nekončí, veď sme rozbehli veľa dôležitých ťažkých procesov s vierou, že sú nevyhnutné. Dúfal som v ich pokračovanie. Nevedel som, kto príde na moje miesto. Výber padol na pána Vlčana s ktorým som síce nemal vo funkcii štátneho tajomníka dobrú skúsenosť, no s nádejou som to akceptoval a odovzdal mu úrad úprimne a s plnou zodpovednosťou. Osobné pocity musia ísť v takomto prípade bokom.

Z konania Eduarda Hegera Mičovský nadšený nie je. Jeho nečinnosť po spoločnom stretnutí bolo vraj poslednou kvapkou, po ktorej dal exminister zbohom OĽaNO. Zdroj: Johanna Geron

Po mojom odchode sa však začali diať na ministerstve veci, kde som si uvedomil, že môj nástupca vybočuje z rámca, ktorý som určil. Práve odborníci, ktorí prišli do náročnej služby a vykonávali ju s vierou v naše slová poctivo a pomáhali nám odhaľovať dôsledky úpadku predchádzajúcich vlád sa však šokujúco stávali neželanými a museli odísť často za nedôstojných okolností. Vtedy začalo rásť moje presvedčenie, že musím niečo urobiť.

Rodilo sa toto presvedčenie dlho?

- Bol to proces, ktorý bol relatívne dlhý, určite nešlo o impulzívne konanie, keď sa človek ráno rozhodne urobiť taký krok. Napísal som v auguste 2021 otvorený list, kde som na toto divné dianie poukázal (adresovaný Igorovi Matovičovi, pozn. red.). Nič sa však neudialo a to napriek tomu, že v klube zaznelo, že je to vážne a situáciu treba riešiť. Odpoveďou však bolo ticho, čo som považoval za najhoršie riešenie, a tak som napísal ďalší, tentoraz interný list, kde som jasne vysvetlil, o čom všetkom nám treba diskutovať. Písal som ho s dobrým úmyslom, kde boli všetky moje zásadné zistenia popísané, ale ani ten nepriniesol žiadnu odozvu. Využil som preto aj tretí krok, keď som na novembrovom sneme opäť otvoril túto tému a prejavil svoju snahu o jej riešenie. Avšak, okrem toho, že mi Igor Matovič povedal, že ľudí, ktorí boli podvodom vyhodení z protikorupčnej jednotky na pôdohospodárstve, zamestnáva na Ministerstve financií SR a využíva ich schopnosti, sa opäť nedialo nič viac. Išlo o špičkových odborníkov a zamestnať ich som síce považoval za ľudsky správne, ale neriešila sa podstata, a síce, prečo museli odísť a komu tam prekážali.

Čo bola posledná kvapka, kedy ste si povedali "a dosť"?

- Všetko to boli stupienky k môjmu rozhodnutiu opustiť klub. Tým posledným bola diskusia s pánom premiérom pred Vianocami na tému lesov, ktoré sú mojou celoživotnou doménou a opäť sa v nich začali po rokoch diať pod vedením nového generálneho riaditeľa Tibora Köszeghyho veľmi zlé veci. A to ako z hľadiska personálneho, keď sa do funkcií začali dostávať ľudia s dokázateľne zlou morálnou i odbornou povesťou, tak aj z hľadiska porušovania legislatívy a napokon i nerešpektovaním vládneho programu v oblasti presadzovania prírode blízkeho hospodárenia. Nuž a keďže sa ani táto diskusia nepremenila v závere roka na reálne kroky, uvažoval som, čo ešte môžem urobiť na to, aby som zatriasol protikorupčným svedomím nášho klubu a upozornil kolegov, ktorých si úprimne vážim, na neúnosnú situáciu v rezorte pôdohospodárstva. Povedal som si, že jediné, čo mi ešte ostalo je, žiaľ, vystúpenie z klubu s tým, že toto už nie je moje OĽaNO.

