Časy, keď sa Matovič s Gröhlingom vzájomne podporovali a rešpektovali, sú v ich prípade skutočne dávnou minulosťou. Prakticky naposledy, keď sa líder OĽaNO zastal svojho kolegu z vlády, bolo v júli 2020, keď mal šéf rezortu školstva problémy s kauzou pre svoju diplomovku. „Bolo by mi ľúto, ak by vláda prišla o Branislava Gröhlinga ako ministra školstva," uviedol vtedy Matovič ešte z pozície predsedu vlády.

Od toho momentu sa však všetko zmenilo. Slovné útoky na adresu saskára prichádzali z úst predsedu OĽaNO čoraz častejšie, a to najmä počas pandémie koronavírusu vzhľadom na zatvorené školy.

Richard Sulík a Igor Matovič. Niekdajšiemu kamarátstvu je koniec. Zdroj: facebook R.Sulíka

Dvojica si neostala nič dlžná ani ostatný víkend. V sobotu ako prvý zaútočil opäť Igor Matovič, ktorý svojským spôsobom vysvetlil, prečo premiér Eduard Heger nepredstavil prezidentke meno kandidáta na ministra školstva, ale navrhol, aby dočasne poverila jeho. „Máme viacero zaujímavých kandidátov a nechceme urobiť pri výbere zbytočne unáhlené rozhodnutie. Ak by ste sa mali rozhodnúť vy a mali by ste vo finále výberu fachmana zo školstva a vyučeného obuvníka s kariérou kaderníka celebrít - kto by bol vaša voľba?" napísal na sociálnej sieti, čím narážal práve na Gröhlinga.

Ten ešte predtým rozhodnutie Hegera kritizoval a označil ho za riskantné. Paradoxne však na osobné invektívy zareagoval dosluhujúci minister pomerne pokojne. „Som rád, že Igor Matovič mi venoval dnes už druhý status. Znamená to, že venuje svoj čas Facebooku. A to je určite lepšie, než keď vymýšľa atómovky za stovky miliónov eur. Ďakujem, že aspoň na chvíľu sú naše financie v bezpečí," dodal uštipačne.

Na správanie a komunikáciu Igora Matoviča si pre náš denník posvietil politológ Radoslav Štefančík.

Odkaz nechal aj premiérovi Hegerovi, ktorý považuje za správne počkať s menom nového ministra školstva. „Nie je to v poriadku. Heger vedel dva mesiace, že SaS odíde k 1. septembru z vlády. Treba sa ho opýtať, čo doteraz preboha robil. Mal by sa fakt zamyslieť nad sebou a podať demisiu. Školstvo totiž malo byť prioritou tejto vlády a zatiaľ patrí k tým najzanedbávanejším rezortom vládnych strán. To, že bude poverený riadením tohto rezortu, znamená, že mu bude venované zo strany vládnych strán najmenej pozornosti," uzavrel.