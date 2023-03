Slovensko sa zobudilo do otrasného rána. V pondelok 26. februára 2018 médiami prebehla správa, že v dome vo Veľkej Mači zavraždili investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú († 27). Dnes sa začalo s tým, o čom sa už dlho hovorilo. Na žiadosť rodín pozostalých začali búracie práce na dome, kde vyhasli dva nevinné životy. Vo Veľkej Mači vyrastie Pamätník slobody slova.

Dom, ktorý si Kuciak svojpomocne rekonštruoval, pôjde do zabudnutia. „Ján Kuciak. Veľká Mača 558, Galanta,“ napísal v októbri 2017 cez aplikáciu Threema obžalovaný z objednávky vraždy Marian Kočner svojej niekdajšej pravej ruke Petrovi Tóthovi. Ten nasadil na novinára sledovačku a neskôr, 21. februára 2018 si vrah Miroslav Marček počkal v letnej kuchynke na príchod obetí, ktoré potom zastrelil v dome.

Hneď po vražde nosili ľudia k bráne pri nehnuteľnosti kvety, zapaľovali sviečky a písali srdcervúce odkazy. V tom čase sa nevedelo, čo s domom smrti bude. Čoraz častejšie sa hovorilo o jeho zbúraní. Pri treťom výročí ohavnej vraždy sa objavili plány Trnavského samosprávneho kraja. Podľa nich sa mal rodinný dom zbúrať a na jeho mieste vzniknúť park. Zachovaná mala zostať iba letná kuchyňa, kde bola plánovaná pamätná miestnosť a posprejovaná vstupná brána. „V spolupráci s rodinami Jána a Martiny pripravujeme vytvorenie memoriálu slobody slova vo Veľkej Mači,“ informovala vtedy krajská samospráva.

Napokon je všetko inak. Na žiadosť rodín pozostalých sa zbúrajú všetky objekty na pozemku. Trnavský kraj už dávnejšie vyhlásil súťaž na návrh pamätníka, ktorý na pozemku vyrastie. Zapojilo sa do nej 27 súťažiacich. Vyhral projekt Záhrada z dielne Benjamína Brádňanského, Víta Haladu a Martina Piačeka. „Pôvodne som si predstavoval, že na mieste bude jednoduchý park. Páči sa mi ale aj víťazný návrh. Projekt nezasahuje do okolia,“ povedal Jozef Kuciak.

Budúce pietne miesto bude na jednej strane pripomínať udalosti z minulosti, no na druhej strane ponúkne priestor na reflexiu a pohľad do budúcnosti. „Považujem za dôležité si ich pamiatku neustále pripomínať, a to najmä v dobe, keď význam slobody slova a jej zneužívania je viac ako aktuálny. Cieľom našej župy je vytvoriť pietne miesto, ktoré bude pripomínať ich odhodlanie a zároveň niesť silný odkaz pre budúce generácie,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Dodal, že výstavbu, ako aj následnú správu a údržbu pamätníka bude zabezpečovať samosprávny kraj. Búranie domu ponúkla spoločnosť Hrachostav bezplatne.

Pozrite si v galérii, ako začali búracie práce domu vo Veľkej Mači a ako bude vyzerať Pamätník slobody slova.