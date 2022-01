Prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom novoročnom príhovore vyzvala Slovákov, aby boli súdržní. "Čeliť najväčšej novodobej zdravotnej hrozbe môžeme iba ako ľudstvo, ako spoločenstvo – a to si vyžaduje príspevok každého z nás," povedala v RTVS.

Prezidentka Zuzana Čaputová v novoročnom príhovore zhrnula problémy, ktorým Slovensko čelilo uplynulý rok. Vyzdvihla najmä, že pre zvládnutie súčasnej krízy je dôležitá vzájomná súdržnosť. "Budujme súdržnosť a precíťme jej hodnotu v najbližšom okolí, aby sme ju vo forme nášho osobného vkladu preniesli na úroveň celej krajiny. Aby naše Slovensko mohlo byť silné, odolné a suverénne mohlo čeliť všetkým výzvam," povedala v RTVS.

Prezidentka okrem iného poďakovala ľuďom za to, že nestratili nádej na zjednotenie Slovenska. "Ako každá kríza, aj táto je príležitosťou. Možno nás dokáže posilniť, možno si obyčajné veci, ktoré nám teraz nie sú dopriate, budeme vážiť oveľa viac. Aj to je jedna z nádejí, ktoré máme príležitosť naplniť. Je to šanca byť lepšími, než predtým," povedala v RTVS.

Hlava štátu vyzdvihla, že predovšetkým v otázke zdravia by mali byť všetci zajedno. "Všetci chceme byť zdraví, všetci chceme opäť žiť svoje bežné životy. Prosím, pokúsme sa nájsť zhodu v tejto kľúčovej veci," povedala.

V príhovore odznelo aj posolstvo pápeža Františka, ktoré Slovákom odovzdal počas svojej septembrovej návštevy. "Všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Nikto sa nemôže izolovať ako jednotlivci ani ako národy," pripomenula dôležitý odkaz prezidentka.

