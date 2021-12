Vyzerá to tak, že župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (50) konečne našiel šťastie a lásku v partnerke Miroslave. Ukazujú to nielen fotky zaľúbeného párika, ale aj dojímavé slová, ktoré župan venoval svojej milovanej žene!

Okolo známeho liberálneho politika sa vždy točili krásne ženy. Pred dvadsiatimi rokmi sa oženil so známou exmoderátorkou a šéfkou módnej televízie Gabikou Drobovou. Napriek tomu, že vzťah vyzeral idylicky, v roku 2007 sa ich cesty rozišli. Droba však na ženy nezanevrel a po krátkom čase sa dal dokopy so sympatickou Katkou Leškovou, s ktorou má dnes už deväťročného syna Juraja Antona. Napriek tomu, že spolu s Katarínou dodnes vychádzajú dobre, aj tento vzťah sa po piatich rokoch rozpadol.

Po rozchode s matkou svojho syna bol istý čas sám, no jeho srdce si napokon získala krásna zubná lekárka Lucia Piteková. Ich vzťah došiel do svojho cieľa zhruba po troch rokoch, no bratislavský župan dlho nesmútil. Už začiatkom tohto leta sa zapozeral do Miroslavy Valovičovej, ktorá je generálnou komisárkou slovenskej expozície na EXPO Dubaj.

A najmä s krásnou Miroslavou to vyzerá dosť vážne. Bratislavský župan svojej láske venoval dojímavé vyznanie, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Zároveň prezradil, že hoci ich vzťah netrvá dlho, aktuálne už bývajú spolu. "Akože single päťdesiatnik so softvérom dvadsiatnika má fest dobrý život, ale čosi mi tam predsa len chýbalo," popísal svoj osamelý život Droba a pokračoval: "A ja som to našiel. V poslednej chvíli. Obrastený machom, s pavučinami v kúte a vyše roka neumytými oknami."

Celé dojímavé vyznanie Juraja Drobu na adresu milovanej ženy nájdete v galérii

Podľa našich informácií sa pred pár mesiacmi dvojica zasnúbila na svadbe Drobovho kamaráta na Sardínii. A išlo o scénu ako z filmu! V momente, keď dopadla vyhodená kytica od nevesty do Mirkiných rúk, župan mal vytiahnuť snubný prsteň, ktorý mal vo vrecku pripravený, a požiadať ju o ruku.