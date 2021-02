Premiér sa o svoj list podelil s verejnosťou na sociálnej sieti. "V tomto čase, tri roky dozadu, keď Vám píšem tento list, zákerný vrah striehol pri Vašom dome s úmyslom vziať Vám život. Len preto, lebo sa Jano rozhodol mafii ísť po krku," píše v úvode.

Nestihol mu vyjadriť svoj obdiv

"Janko, nikdy som Ti to osobne nestihol povedať, ale veľmi som Ťa obdivoval. Odvaha, ktorou si tvrdošijne ťal do živého, bola výnimočná. Ty, mladý zasran, sorry, si každým článkom a odhalením ukazoval, ako by si svoju prácu mali robiť iní, ktorí nemali ani za máčik Tvojej odvahy - poctivo, odvážne, pokorne," pokračuje.

Premiér Kuciakove články "hltal", no priznal sa tiež, že ako opozičný poslanec im väčšiu pozornosť nevenoval, pretože ich považoval za "vybavené." Vnímal ich ako dokonale spracované dielo.

Premiér sa cíti zodpovedný za ich smrť...

"Cítim sa zodpovedný za Tvoju smrť, aj Tvojej Martinky. Celý čas sa neviem zbaviť pocitu, že ak by sa nám podarilo vládu v roku 2016 zložiť, Ty aj s Tvojou láskou ste mohli žiť. Janko a Martinka, vždy, keď zbadám Vašu usmiatu fotku, mám chvíľku pocit, akoby to nebola pravda. Potom precitnem. Nie, tu už s nami nie ste, ale verím, že sa máte radi v Nebíčku," napísal.

Matovič dal verejný sľub

"Buďte tam šťastní a ja Vám tu verejne sľubujem, že urobím čo len bude v mojich silách, aby sme si tu zo Slovenska urobili také miesto pre život, po akom ste obaja túžili," napísal na záver dojímavého listu.