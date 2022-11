Vyše dvetisíc podaných výpovedí lekárov, štrajky, ultimáta, boje za zvýšenie platov a rušenia plánovaných operácií celé týždne traumatizovali celú našu spoločnosť. Dlhé hodiny stretnutí medzi Lekárskym odborovým združením a vládou stroskotali do ostatného víkendu toľkokrát, že verejnosť a najmä najväčší rukojemníci celej kauzy – pacienti – už pomaly prestali dúfať, že sa situáciu podarí vyriešiť. Všetko sa napokon začalo meniť v sobotu popoludní, keď jeden z účastníkov rokovaní Igor Matovič urobil rázny krok. Vyhlásil, že už nebude viac rokovať s Lekárskym odborovým združením (LOZ) a dohodu necháva na premiérovi Eduardovi Hegerovi (46). „Budem chápať, keď im v niečom ustúpi, aj keď ich požiadavky už dávno presiahli hranicu boja za spravodlivú mzdu,“ zdôraznil šéf rezortu financií.

Ako je dnes už dobre známe, zhruba tri hodiny po tomto ozname k finálnej dohode napokon skutočne došlo. O výsledku rokovaní informoval ako prvý už spomínaný predseda vlády Heger s tým, že Ministerstvo zdravotníctva SR predloží v pondelok (28. 11.) dohodnuté zmeny na parlamentný výbor pre zdravotníctvo. „Kríza je zažehnaná, nečaká nás kolaps nemocníc, dohodli sme sa. Našli sme zhodu aj na ôsmom bode memoranda, je to najväčší kompromis, aký sme mohli dosiahnuť,“ vyhlásil premiér s tým, že vláda ustúpila pri požiadavke Lekárskeho odborového združenia (LOZ), ktorá si vyžiada 40 miliónov eur.

Koeficient minimálnej mzdy lekára by mal byť od 1. januára 2023 pri atestovaných lekároch 2,5-násobku priemernej mzdy, pri neatestovaných lekárov 1,5-násobku. Okrem toho sa má zvyšovať podľa odpracovaných rokov praxe. Neatestovaným lekárom sa má za každý rok praxe zvýšiť plat o 0,015-násobku z priemernej mzdy, atestovaným lekárom o 0,025-násobku v období 30 rokov. Od 1. januára 2025 sa má atestovaným lekárom zvýšiť koeficient za odpracované roky na 0,03-násobku priemernej mzdy v období 30 rokov.

Po tomto navýšení by sa mal priemerný plat lekára v nemocnici so všetkými príplatkami zvýšiť zo súčasných približne 3 500 eur na 4 600 eur. Jednorazový bonus, ktorý lekári odmietli, dostanú iní zdravotnícki pracovníci. „Naďalej zostáva v platnosti stabilizačný príspevok pre všetkých ostatných zdravotníckych pracovníkov," potvrdil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Vyplatený by im mal byť podľa jeho slov do konca decembra. Týka sa zdravotníkov, ktorí podpíšu dohodu a zároveň budú mať 1. decembra tohto roka platný pracovný pomer v nemocnici. Je vo výške 5 000 eur. Lengvarský dodal, že rezort bude v najbližších dňoch pracovať na príprave pracovných zmlúv pre lekárov.

