Ak by sa voľby do Národnej rady konali vo februári, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 18,9 percenta hlasov. Nasleduje Smer-SD so 16,3 percentami a Progresívne Slovensko, ktorému by svoj hlas odovzdalo 13,7 percenta respondentov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu TV Joj Na hrane. SaS by skončila štvrtá so ziskom 7,9 percenta hlasov. Na ďalších miestach sa umiestnili hnutie Sme rodina (7,1 percenta), KDH (6,9 percenta) a Republika (6,6 percenta).

Pred bránami parlamentu by ostala SNS so štyrmi percentami, Maďarské fórum s 2,8 percentami a tiež strana Za ľudí s 2,3 percentami hlasov. Do NR SR by sa nedostali ani Aliancia (2,1 percenta), Kotlebovci-ĽSNS (1,5 percenta) a Modrá koalícia Mikuláša Dzurindu (1,3 percenta).

Video: Danko je odhodlaný priviesť SNS naspäť do parlamentu (január 2023)

Hlas-SD by podľa výsledkov prieskumu získal v parlamente 33 mandátov, Smer-SD 29 a PS 24. SaS by mala 14 kresiel, OĽANO a Sme rodina zhodne po 13 kresiel. S 12 poslancami by bolo v parlamente KDH, rovnaký počet by mala aj Republika. Prieskum vykonali na vzorke 1 000 respondentov v termíne od 7. do 13. februára.

