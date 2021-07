Vyhlásenie 40 veľvyslanectiev

"Ako zahraniční priatelia a partneri Slovenska, znovu jednotne potvrdzujeme, že všetci ľudia, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, či rodovú identitu, by mali plnohodnotne požívať svoje ľudské práva a základné slobody. Spolu oslavujeme Bratislavský pride 24. júla a Košický pride 21. augusta ako aj ich sprievodné podujatia. Pride slúži ako dôležitá pripomienka hodnotového prínosu ľudí LGBTQI+ pre všetky naše spoločnosti, ako aj pripomienka potreby väčšej tolerancie," uvádza Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave na sociálnej sieti.

Ako ďalej píšu, univerzálna deklarácia ľudských práv vyhlasuje, že nárok na ľudské práva a základné slobody má každý. "Stojíme za univerzalitou ľudských práv a spolu podčiarkujeme hodnotu, ktorú zdieľame, že každý si zaslúži život v dôstojnosti. Uznávame tiež princípy Charty základných práv Európskej únie , ktorá dôsledne dbá o princíp spravodlivého zaobchádzania s každým, vrátane osôb LGBTQI+," píše sa vo vyhlásení s tým, že inklúzia, ľudská dôstojnosť a rovnoprávnosť sú základnými hodnotami, ktoré nepripúšťajú kompromis.

Spoločné stanovisko Zdroj: FB Nemecké veľvyslanectvo Bratislava

"Pandémia ukázala, že všetci sme úzko prepojení a musíme stáť pri sebe. Naše budúce úspechy závisia od schopnosti realizácie celého potenciálu všetkých ľudí," pokračuje vyhlásenie. To je podľa veľvyslanectiev možné dosiahnuť len v inkluzívnych spoločnostiach, založených na spoločných hodnotách rovnoprávnosti, rešpektu a slobody, ako aj podpore demokratických princípov, ľudských práv a právneho štátu.

"Vítame úsilie o zabezpečenie ľudských práv každého jednotlivca v Slovenskej republike, vrátane ľudí LGBTQI+ a podporujeme toleranciu a rešpekt voči všetkým ľuďom v slovenskej spoločnosti. Každý si zaslúži bezpečné okolie bez strachu, násilia a obťažovania. Nikto by nemal mať obmedzené možnosti kvôli tomu, kým je a koho miluje," píše sa v závere.

Festival podporí aj Ombudsmanka

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová aj tento rok podporí Dúhový Pride, konkrétne sobotňajším prejavom na virtuálnom podujatí ako aj piatkovým vyvesením dúhovej vlajky z okna Kancelárie verejného ochrancu práv. Napísala to na sociálnej sieti s tým, že zámerom jej krokov je upozorniť na prehliadanie práv LGBTI ľudí na Slovensku.

„Náš súčasný svet na pozadí pandémie je surrealistický a nemôžeme očakávať, že sa vrátime do obdobia tej normality, z ktorej sme do tohto surrealizmu vkročili. Nevkročíme dvakrát do tej istej rieky, ani do tej istej reality. V novej realite by sme mali byť vnímavejší voči sebe navzájom aj voči prostrediu, ktoré nás obklopuje,” uviedla ombudsmanka.

