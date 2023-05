Písal sa 21. február 2018, keď sa Ján a Martina vrátili do svojho domu vo Veľkej Mači, ktorí si svojpomocne opravovali. To ešte netušili, že v letnej kuchynke pri dome sa schováva Miroslav Marček. Po krátkej chvíli prišiel do domu a snúbencov popravil. Vrah sa ku skutku priznal. Z objednávky ohavného činu je obžalovaný Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Dôvodom mali byť Kuciakove články o nekalom biznise obžalovaného. „Prečo si dovolili siahnuť na život našich detí? Kto im dal právo to pre ich špinavé peniaze urobiť?,“ pýtala sa na súde matka zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová.

Namiesto svadby pohreby

Pár dní po dvojnásobnej vražde snúbencov, ktorí sa spoznali ešte počas štúdia v Nitre, prišli pohreby. 2. marca 2018 pochovali Martinu Kušnírovú († 27) v Gregorovciach, kde vyrastala. Krátko pred začiatkom obradu v rímskokatolíckom kostole zaznela pieseň Jaromíra Nohavicu Sarajevo, ktorá sa mala hrať na svadbe. Martina bola dokonca pochovaná v svadobných šatách.

Na druhý deň bol vo svojej rodnej obci Štiavnik pochovaný v svadobnom obleku Ján Kuciak († 27). Spojitosť snúbencov symbolizovali aj zlomené srdcia, ktoré boli na hroboch oboch mladých ľudí. „Zostala len diera v srdci,“ povedal Jánov otec Jozef Kuciak na súde o tom, čo prežíva. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) pravdepodobne vynesie rozsudok v prípade dvojnásobnej vraždy už tento mesiac. ŠTS Kočnera so Zsuzsovou pôvodne oslobodil spod obžaloby, no Najvyšší súd im prípad vrátil na opätovné rozhodnutie.

Dom, v ktorom boli Ján a Martina zavraždení, sa rozhodli dať ich rodičia zbúrať. Demolačné práce sa vykonali v marci tohto roku a išlo to pomerne rýchlo. Po dodaní projektovej dokumentácie a získaní všetkých povolení sa na pozemku postaví Pamätník slobody slova, ktorý bude financovať Trnavský samosprávny kraj. Pozrite si v galérii najemotívnejšie momenty nešťastného príbehu a fotografie pozemku, na ktorom kedysi stál dom Jána a Martiny.

