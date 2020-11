Namiesto pochvaly sa premiérovi Igorovi Matovičovi ušiel poriadny náklad. Dnes je to už pritom druhý raz, čo musí čeliť obrovskej vlne kritiky. Prvá pochádzala od lídra opozície Petra Pellegriniho. Ten si dnes nedával pozor na ústa a do premiéra sa poriadne pustil hlava nehlava.

Následne sa chcel premiér pochváliť svojim fanúšikom na sociálnej sieti, ale ak by vedel, ako to vypáli, zrejme by si to rozmyslel. Namiesto pochvaly si totiž užil poriadnu dávku kritiky a nepríjemných vtipov!

Prečítajte si tiež: