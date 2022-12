Rusko si mal vraždu Volzovej objednať v turbulentných časoch na prelome tisícročí, kedy sa začali boje o TV Markíza. Známej televízie sa chcel zmocniť Marian Kočner, no napokon skončila v rukách zahraničných akcionárov. Kočner si v roku 2016 vymysleli existenciu zmeniek v hodnote 69 miliónov eur, ktoré mu mala Markíza vyplatiť. Rusko dodal na zmenky podpisy, čo oboch stálo 19 rokov života. Súd ich totiž odsúdil na 19 rokov nepodmienečne za falšovanie zmeniek.

Z prípravy vraždy Klaus Volzovej sú okrem Ruska s Černákom obžalovaní aj ďalší dôležití zločinci z turbulentných rokov, konkrétne Miloš Kaštan a Róbert "Kýbel" Lališ. Prvý sa ku skutku priznal, druhý ho odmietol. Černák mal totiž v roku 1997 požiadať šéfa bratislavskej skupiny sýkorovcov Lališa o pomoc pri sledovaní podnikateľky a príprave jej vraždy. Lališ to odmieta. Na poslednom pojednávaní mal vypovedať Štefan Agh, ktorý bol spoločníkom Kočnera, a taktiež je odsúdený v kauze zmenky, no iba na 13 rokov. Pre chorobu sudcu sa pojednávanie neuskutočnilo.

Černák bol v minulosti odsúdený na doživotie za účasť na 6-tich vraždách. Neskôr sa priznal k ďalším 14-tim a s políciou spolupracuje aj v iných závažných trestných činoch, kde usvedčuje ďalších členov podsvetia z deväťdesiatich rokov. Kajúcnikom sa stal aj v kauze Volzová, kde práve on usvedčuje Ruska. „Chcem sa pani Klaus Volzovej ospravedlniť a som rád, že k vražde napokon neprišlo,“ povedal Černák na súde.

Mnohonásobný vrah sa už čoskoro môže dostať z basy. Po odpykaní 25 rokov za mrežami totiž môže požiadať o prepustenie na slobodu. Tento termín bude o necelé štyri mesiace. Podľa všetkého sa to Černák chystá urobiť. Jeho rodičovský dom v Telgárte v okrese Brezno bol dlho majetkom inej osoby, no pár mesiacov dozadu ho bossova mama získala späť. Následne prešiel rekonštrukciou. „Mám pocit, že dnes je mentálne niekde inde. Vie si ľahko spočítať, či sa mu oplatí čo i len jediný prešľap. Lebo potom by šiel okamžite naspäť do basy,“ povedala pre Plus 7 dní renomovaná advokátka Eva Mišíková.

Očakávalo sa, že Černák sa bude chcieť na tomto pojednávaní prezentovať ako slušný človek a opäť si urobiť nejaký ´kladný bod´. Eskorta ale napokon zo štvorice obžalovaných priviedla iba Ruska. Černák požiadal o konanie v jeho neprítomnosti. Pozrite sa v galérii, ako neskutočne Pavol Rusko schudol za mrežami.