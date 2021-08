Zoznam známych kajúcnikov odštartoval sudca Vladimír Sklenka (45), ktorý v kauze Búrka poriadne zavaril svojim kolegom a bývalej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej (50). Prípad Očistec bol založený aj na základe výpovede najznámejšieho kajúcnika - exšéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa (44). Kauza Mýtnik má ako dôležitého kajúcnika exriaditeľa Finančnej správy Františka Imreczeho (49). Spolupracujúcich obvinených začalo postupne pribúdať a vznikli z nich ďalšie kauzy: Judáš, Víchrica, Mýtnik II a III.

A práve na reťazenie kajúcnikov upozorňuje Šamko vo svojom článku s názvom "Továreň na výrobu kajúcnikov". „K priznaniu obvineného sa zvykne dodávať, že nie je žiadny dôvod mu neveriť, veď obvinený by sa predsa nepriznával k niečomu, čo by nespravil, respektíve, že priznanie obvineného len zapadá do kontextu výpovede kajúcnika, na ktorého výpovedi bolo obvinenie postavené,“ píše Šamko na pravnelisty.sk. Podľa sudcu je ale zaujímavé, že pre orgány činné v trestnom konaní neznamená popieranie viny to, že by išlo o jasný dôkaz o nevine obvineného.

Odborník poukazuje aj na ďalší dôležitý fakt: „Výpoveď kajúcnika má byť začiatkom dokazovania a nie jeho koncom.“ Podľa sudcu si treba uvedomiť, že až na malé výnimky sa obvinení stali kajúcnikmi po ich zadržaní, keď im hrozila väzba, alebo vo výkone väzby a to najmä kolúznej (najprísnejšej). „A aj tie malé výnimky boli pred zadržaním a zjavne sa chceli vyhnúť nielen zadržaniu, ale aj väzbe a preto už na políciu prišli ako zaručene pravdu hovoriaci kajúcnici,“ povedal Šamko. Takým prípadom je napríklad exšéf finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník, ktorý začal spolupracovať s políciou pár dní pred jeho zadržaním v kauze Očistec. Teraz na rozdiel od bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara a ďalších obvinených v Očistci nie je vo väzbe.

Tlačová beseda expremiéra Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka a expriezidenta policajného zboru Tibora Gašpara k pokračovaniu vyšetrovania úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Gašpar je aktuálne vo väzbe. Zdroj: MATEJ KALINA

Šamko ale zašiel ešte ďalej: „Už len tieto okolnosti „vzniku kajúcnikov“ by mali nabádať k opatrnosti pri hodnotení ich výpovedí, avšak tu ide zjavne o spôsob „výroby“ kajúcnikov v podmienkach obmedzenia ich osobnej slobody, čo už samo osobe hraničí s určitou formou nátlaku na vôľu obvineného, aby spolupracoval.“ Podľa neho existujú rôzne motívy, ktoré môžu viesť k falošnému priznaniu: Dostať sa z väzby a získať benefit vo forme uloženia iba podmienečného trestu, túžba dostať do podobnej situácie iné osoby ako bývalých nadriadených a podobne, snaha obvineného ochrániť majetok rodiny a teda dohodnúť sa na nízkom finančnom treste, ale aj strach obvineného z toho, že bude odlúčený od maloletého dieťaťa.

Zo zásady prezumpcie neviny by sa vraj preto malo vyvodzovať, že priznanie obvineného nestačí, a malo by byť potvrdzované ďalším (iným) dokazovaním. Niektoré kauzy súčasnosti podľa sudcu ale skôr pripomínajú reťazenie kajúcnikov a ich hromadenie, ako riadne dokazovanie: „Obvinený sa musí priznať k tomu z čoho ho obvinil predchádzajúci obvinený, ktorý sa tak stal kajúcnikom. Nový kajúcnik sa samozrejme musí priznať k tomu, čo predtým povedal predchádzajúci kajúcnik, aby tak zároveň potvrdil jeho dôveryhodnosť, teda priznanie nového kajúcnika musí byť dostatočné, aby sa navzájom skutkovo „vypotvrdzovali“. Potom nový kajúcnik okrem priznania, udá aj iné osoby zo spáchania trestnej činnosti, ktoré sú následne obvinené a očakáva sa od nich (prípadne aj za použitia väzby), že sa priznajú k tomu, čo je im kladené za vinu predchádzajúcim kajúcnikom a to opätovne zhodne ako to vypovedal, aby nebola naštrbená ani dôveryhodnosť tohto kajúcnika. A tak to ide stále ďalej a ďalej, pričom takto vytvorený systém vyžaduje, aby aj ďalší obvinený nielen potvrdil výpoveď predchádzajúceho kajúcnika, ale zároveň aj udal ďalšie osoby.“

Mrazivé slová sudcu môže a nemusí potvrdzovať jeden z kajúcnikov, mimochodom Slobodníkov kamarát a sused - podnikateľ Peter Petrov. V jednom zo spisov má byť zaznamenaný jeho rozhovor s ďalšou osobou, v ktorom hovorí: „Ja som im (polícii, pozn. redakcie) dohodol Zemáka (Matej Zeman zo zločineckej skupiny takáčovci, pozn. red.), aby vypovedal proti Makóovi. Keby nebolo mňa, nebolo by takáčovcov, keby nebolo ich, nebol by Makó, keby nebolo Makóa, neboli by Očistec a Judáš.“ Tak Zeman, ako aj Petrov sú obvinení z krivej výpovede...

