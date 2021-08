Zeman bol spolu s Dömötörom obvinený z krivej výpovede, no od vtedy sa po ňom zľahla zem. Zemák už v procese s Kováčikom vypovedal, no práve kvôli jeho obvineniu ho dali Kováčikovi právni zástupcovia opäť predvolať. On ale napriek tomu, že je na úteku, poslal sudkyni ospravedlnenku, že sa pojednávania zúčastniť nemôže. Zeman pri svojom prvom výsluchu tvrdil, že vie o úplatku 50-tisíc eur pre Kováčika, za čo mal vtedajší špeciálny prokurátor zabezpečiť, aby sa šéf skupiny takáčovcov Ľumobír Kudlička dostal na slobodu.

Jeho kamarát Dömötör ale môže dnes do procesu s Kováčikom vniesť viac svetla. Ak bude hovoriť pravdu a nič nezamlčí a navyše o nejakom úplatku vie, môže sa to na obžalovaného poriadne zosypať. No aj opak môže byť pravdou. Ak Dömötör vie, že žiadne skutky, ktoré sú Kováčikovi pripisované sa nestali, môže mať bývalý špeciálny prokurátor úsmev na tvári. Posledným dnešným svedkom je Ján Buocik.

Na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku kde sa pojednáva, prišiel nečakane aj šéf Smeru a bývalý premiér Robert Fico! Médiám oznámil, že celý proces s Kováčikom je fraška. Na začiatku pojednávania si Fico sadol medzi verejnosť.

Pojednávanie začalo o 9.00. Správu budeme aktualizovať.